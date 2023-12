Feyenoord en Slot kennen naast Hartman nog 2 vraagtekens voor duel met Volendam

Maandag, 4 december 2023 om 12:54 • Noel Korteweg

Yankuba Minteh en Ayase Ueda hebben een blessure overgehouden aan de topper tegen PSV (1-2 verlies) van zondagmiddag. Dat meldt RTV Rijnmond. Tests zullen moeten uitwijzen of ze inzetbaar zijn in het thuisduel met FC Volendam van donderdagavond.

Minteh en Ueda vielen zondagmiddag in de tweede helft in voor respectievelijk Luka Ivanusec en Ramiz Zerrouki. Het tweetal speelde de wedstrijd tegen PSV gewoon uit, maar nu blijkt dus dat ze niet helemaal fit zijn.

Minteh lijkt opnieuw last te hebben van een hamstringblessure. De huurling van Newcastle United stond door die kwetsuur in november ook al aan de kant, waardoor hij zes wedstrijden van Feyenoord miste.

Ueda heeft last van zijn rug, zo klinkt het. De Japanse spits en Minteh worden deze week getest en dan wordt beoordeeld of ze inzetbaar zijn tegen Volendam. De verwachting is dat er woensdag duidelijkheid is.

Ook Quilindschy Hartman lijkt een vraagteken voor de wedstrijd in De Kuip van donderdag. De linksback botste in de openingsfase van het duel met PSV hard met Jordan Teze, maar kon de eerste helft wel uitspelen. In de rust werd hij gewisseld.

Hartman had het gevoel alsof hij in minuut 25 pas op het veld stond, zo liet hij zondagavond weten via Instagram. “Ik baal dat ik niet verder kon spelen vanmiddag. Ik voelde mij redelijk prima, alleen ik had het gevoel dat ik ineens in het veld stond in minuut 25."

"Ik kon me niets herinneren van wat ervoor gebeurd was." Hartman speelde ondanks het geheugenverlies daarna nog twintig minuten door. "Daarna moest ik eraf. Maar het gaat goed, buiten wat pijn aan m'n hoofd."