Feyenoord en Brighton mondeling akkoord over Wieffer: transfersom lijkt bekend

Feyenoord en Brighton & Hove Albion mondeling akkoord over Mats Wieffer: transfersom lijkt bekend

Feyenoord en Brighton & Hove Albion hebben een mondeling akkoord bereikt over middenvelder Mats Wieffer, zo meldt De Telegraaf donderdagmiddag. De Rotterdammers vangen naar verluidt een vaste transfersom van 30 miljoen euro voor de Oranje-international. Dat bedrag kan middels bonussen nog fors oplopen.

De ochtendkrant komt daarnaast met een opvallend detail. Ook Arne Slot is met zijn Liverpool in de markt voor de 24-jarige middenvelder. Volgens journalist Marcel van der Kraan komt de interesse van the Reds echter te laat. Brighton en Feyenoord hebben reeds een principeakkoord gesloten over de controleur.

De verwachting is dat Feyenoord meer dan het vaste bedrag van 30 miljoen euro gaat overhouden aan Wieffer. “Die bonussen, goed voor meerdere miljoenen, zullen makkelijk te halen zijn als de speler het sportief aardig gaat doen bij de Engelse club aan de kust net onder Londen.”

Volgens Van der Kraan ligt de bal nu bij de Tukker. “Wieffer is zelf inmiddels druk in gesprek met de leiding van Brighton, al heeft hij nog geen schriftelijk akkoord.” Feyenoord-directeur Dennis te Kloese zou momenteel in Engeland zijn om de transfer van Wieffer af te ronden.

Wieffer ligt in De Kuip nog tot medio 2027 vast, maar Brighton gaat zijn contract dus afkopen. Daarbij gaat de international het transferrecord van oud-teamgenoot en vriend Orkun Kökçü (voor 25 miljoen euro naar Benfica) dus verbreken. Feyenoord nam Wieffer in de zomer van 2022 voor slechts 750.000 euro over van stadgenoot Excelsior. Straks vertrekt hij voor een clubrecord uit De Kuip.

Wieffer moest in zijn eerste half jaar na zijn transfer naar Feyenoord behoorlijk wennen aan het niveau, maar speelde zich halverwege het seizoen 2022/23 definitief in de basiself van Arne Slot. Met de Rotterdammers wist Wieffer in mei 2023 voor het eerst in zijn carrière beslag te leggen op een landstitel. Een jaar later won hij de TOTO KNVB Beker.

Namens Feyenoord staat de teller inmiddels op 79 officiële optredens, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 11 assists. In het afgelopen seizoen was Wieffer misschien wel dé absolute sterkhouder in een uitstekend presterend Feyenoord.

