Feyenoord en AS Roma weten of ze uitsupporters mogen meenemen in EL-tweeluik

Bij zowel Feyenoord – AS Roma als AS Roma – Feyenoord zijn volgende maand geen uitsupporters welkom, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De ploeg van Arne Slot ontvangt de Italianen op 15 februari in De Kuip, waarna op 22 februari de return in Rome op het programma staat.

Feyenoord en Roma hebben maandag van de Italiaanse autoriteiten te horen gekregen dat er geen Feyenoord-supporters welkom zijn tijdens de return op 22 februari.

“Nu dit besluit op last van het Italiaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken is genomen, achten de zogeheten driehoek (burgemeester, politiechef en de hoofdofficier van justitie) en de club het niet verantwoord om in De Kuip wél Italiaanse supporters te ontvangen. Dit uit oogpunt van zowel veiligheid als, voor Feyenoord, uit oogpunt van sportiviteit”, luidt de verklaring van de club.

Fans van de Rotterdammers waren eerder dit seizoen, toen de regerend landskampioen het in de groepsfase van de Champions League opnam tegen Lazio, ook al niet welkom in de hoofdstad van Italië.

Het verbod op uitsupporters in zowel Nederland als Italië is geen verrassing te noemen. Vorig seizoen was dat namelijk ook al het geval. De spanningen hebben alles te maken met de ongeregeldheden tijdens het duel van Feyenoord in Rome in 2015, toen een fontein werd vernield.

Feyenoord en Roma treffen elkaar in de play-off-ronde van de Europa League en moeten samen gaan uitvechten wie zich in de achtste finale mag gaan melden. De ploeg van Slot werd in een Champions League-poule met Atlético Madrid, Lazio en Celtic derde en liep daardoor een ticket naar de knock-outfase van het miljardenbal mis.

Roma eindigde op zijn beurt op de tweede plaats in Groep G van de Europa League, die ook bestond uit Slavia Praag, Servette FC en Sheriff Tiraspol. De Italianen stuurden José Mourinho ruim een week geleden de laan uit wegens de tegenvallende sportieve resultaten. Clubicoon Daniele De Rossi is aangesteld als zijn opvolger.

