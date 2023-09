Feyenoord dringt aan op verrassende afwikkeling Klassieker; Ajax is niet akkoord

Zondag, 24 september 2023 om 20:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:17

Feyenoord wil de Klassieker verrassend genoeg niet meer uitspelen, zo meldt Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. De Rotterdammers dringen bij de KNVB aan op een 0-3 uitslag, de tussenstand waarbij de wedstrijd zondagmiddag in de 55ste minuut werd gestaakt. Ajax denkt daar geheel anders over en is niet akkoord, zo schrijft Gouka op X. De wedstrijd niet meer uitspelen zou verrassend zijn, daar de KNVB dit jaar alle gestaakte duels liet afmaken, ook als er nog slechts enkele minuten te spelen waren.

"De top van Feyenoord dringt aan op een 0-3 als uitslag van de Klassieker, de boeken snel sluiten", aldus Gouka. "Ajax zou daar volgens ingewijden heel anders over denken. De regel is om binnen 72 uur uit te spelen, maar dat is nu een probleem. Ajax kan dat niet organiseren en het inhaalduel met FC Volendam (aanstaande woensdag, red.) opschuiven blijkt ook lastig."

In een nieuwe tweet geeft Gouka aan dat de beslissing bij de KNVB ligt. "Ajax en Feyenoord gaan zelf niet over hoe nu verder. Dat is aan de KNVB. Maar in Zeist weten ze dus wel wat ze als voorkeur hebben. Wedstrijd over weken pas uitspelen is uiteraard niet in voordeel Feyenoord. Ajax zit dan misschien in rustiger vaarwater dan nu." De KNVB beslist over de afwikkeling van duels in samenspraak met de ECV (Eredivisie CV) en CED (Coöperatie Eerste Divisie).

Ajax speelt woensdag tegen FC Volendam, een wedstrijd die eind augustus werd uitgesteld om de Amsterdammers een optimale voorbereiding op de return in de play-offs van de Europa League te gunnen tegen Ludogorets. Doordat zowel Ajax als Feyenoord Europees actief is, zijn er weinig midweekse momenten voor een inhaalwedstrijd. Woensdag 1 november lijkt op dit moment de eerste meest realistische optie.

De reactie van Arne Slot

Arne Slot sprak na de staking in Amsterdam direct van 'competitievervalsing'. "Je kan doorspelen met publiek, dat lijkt me niet de meest reële optie", aldus de coach van Feyenoord bij ESPN. "Dan blijven er twee opties over: doorspelen zonder publiek of dat het een overwinning voor ons wordt. Doorspelen zonder publiek is net zo goed dat als we stoppen, in beide gevallen is het competitievervalsing."

Slot verklaarde zich nader: "Ajax speelde afgelopen donderdag, wij afgelopen dinsdag. Niet alleen mentaal hadden ze het moeilijk, maar ook fysiek zou hun minste fase nu aan gaan breken. Als we dan nu ergens moeten gaan inhalen – als dat al niet heel snel is maar ook nog lang duurt – is het sowieso competitievervalsing. Dat is het al omdat dit gebeurd is, en nu is het de vraag wat de KNVB gaat doen om dit tot een minimum te beperken."