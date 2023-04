Feyenoord dreigt Te Kloese kwijt te raken: voormalig werkgever toont interesse

De Mexicaanse voetbalbond denkt eraan om Dennis te Kloese terug te halen. Dat melden bronnen aan Voetbal International vrijdagavond. De algemeen directeur van Feyenoord werkte tussen 2011 en 2018 al in verschillende functies bij de Mexicaanse bond. Sinds januari 2022 is Te Kloese actief bij Feyenoord.

Hoewel het niet bekend is of Te Kloese openstaat voor een vertrek uit Rotterdam, lijkt het op het eerste gezicht niet logisch: hij gaf eerder aan het naar zijn zin te hebben bij Feyenoord. Te Kloese kent Mexico echter goed: hij werkte er tussen 2011 en 2018, onder meer als directeur jeugdvoetbal, hoofd van de nationale jeugdselecties en als algemeen directeur.

De connecties van Te Kloese in Mexico speelden ook een belangrijke rol in het aantrekken van spits Santiago Giménez door Feyenoord afgelopen zomer. In Mexico is men Te Kloese zeker niet vergeten, blijkt ook uit een interview van verdediger Carlos Salcedo, die onlangs in gesprek met Record aangaf te hopen dat de Mexicaanse bond contact gaat zoeken met Te Kloese om goede oefentegenstanders te vinden.

Mexico organiseert namelijk samen met de Verenigde Staten en Canada het WK 2026, waardoor het niet hoeft deel te nemen aan de WK-kwalificatie. Om toch in goede vorm aan het toernooi te beginnen, hopen de Mexicanen dat ze het in de komende periode tegen een aantal voetballanden van niveau kunnen opnemen. Mogelijk gaat Te Kloese, die bij Feyenoord vorig jaar Marc Koevermans opvolgde, daar dus een rol in spelen.