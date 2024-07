‘Calvin Stengs kan Feyenoord al na 43 wedstrijden achter zich laten’

Lazio is serieus in de markt voor Calvin Stengs, zo meldt journalist Gianluca Di Marzio namens de Italiaanse tak van Sky Sport. Volgens de Italiaan heeft de nummer zeven van de Serie A zelfs al contact opgenomen met Feyenoord om de 25-jarige middenvelder los te weken. De geruchten rondom Stengs en Lazio zingen al langere tijd rond, maar nu lijkt er daadwerkelijk beweging te zijn.

Stengs ligt bij Feyenoord nog tot medio 2027 vast, waardoor de Rotterdammers hem niet zomaar zullen laten gaan. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 15 miljoen euro, maar het zou goed kunnen dat de Stadionclub mikt op een hoger bedrag voor de linkspoot.

Stengs kon onder de vertrokken Arne Slot steevast rekenen op een basisplaats bij Feyenoord. In het afgelopen seizoen was de technicus goed voor 8 doelpunten en 18 assists in 43 officiële wedstrijden. Daardoor speelde Stengs zich na ruim twee jaar afwezigheid weer in de kijker bij het Nederlands elftal.

Lazio ziet in Stengs een geschikte opvolger van Luis Alberto, die voor 11 miljoen euro is vertrokken naar Al-Duhail. Ook Felipe Anderson, wiens contract deze zomer afloopt, trekt de deur in Rome achter zich dicht. Stengs zou een ideale aanwinst zijn, daar hij zowel als middenvelder als op de rechtsbuitenpositie uit de voeten kan.

In een recent interview met de NOS gaf Stengs aan dat hij nog voldoende perspectief ziet om zich te ontwikkelen in de havenstad. Zo wil de succesvolle aangever af en toe wat ‘gieriger’ voor het doel worden. Stengs denkt bij Feyenoord nóg meer rendement uit zijn spel te kunnen halen.

Indien Stengs ervoor kiest om Feyenoord te verlaten, kan hij met de Serie A een derde buitenlandse competitie aan zijn cv toevoegen. Eerder speelde hij buiten de Nederlandse landsgrenzen voor OGC Nice en Royal Antwerp.

Feyenoord betaalde afgelopen zomer 6 miljoen euro voor Stengs en troefde Antwerp, dat hem definitief wilde overnemen, daarmee af. Met Antoni Milambo (19) klopt er een groot talent op de deur in Rotterdam-Zuid, waardoor een vertrek mogelijk te overwegen valt.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!