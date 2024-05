Feyenoord doet eerste bod op Brian Priske, maar krijgt resoluut ‘nee’ te horen

Feyenoord heeft de jacht op de beoogde nieuwe trainer opgevoerd. Het Algemeen Dagblad bericht woensdagmiddag dat Feyenoord een bod van rond de 1 miljoen euro heeft uitgebracht op Sparta Praag-trainer Brian Priske. De Rotterdammers vingen echter nul op rekest.

De oefenmeester zelf staat te popelen om te beginnen in Rotterdam en dat gevoel is wederzijds. Op dat vlak lijken er geen moeilijkheden te zijn, maar Feyenoord moet nog een akkoord zien te sluiten met Priskes werkgever, Sparta Praag.

Niet alleen Feyenoord is gecharmeerd van de diensten van de coach, want ook de Tsjechische topclub ziet de oefenmeester graag aanblijven. Priske leidde Sparta Praag twee seizoenen geleden naar de eerste landstitel in negen jaar en werd deze jaargang opnieuw kampioen. Dit seizoen wist hij daarnaast de Tsjechische beker te veroveren.

Bij Sparta Praag heeft de Deense trainer nog een contract dat doorloopt tot de zomer van 2026, waardoor de club hoog in de boom zit.

Het is niet bekend voor welk bedrag the Reds wél zullen zwichten, maar het AD schrijft over een ‘forse afkoopsom’.

Desondanks blijft Feyenoord de aankomende weken werken aan de komst van de trainer die Arne Slot moet gaan opvolgen in Rotterdam. Volgens bronnen rondom de club wordt er pas na het weekend meer informatie verwacht.

Mocht Feyenoord een akkoord bereiken met Sparta Praag, moet de club aan nog een eis voldoen. De Deense succescoach wil dolgraag zijn rechterhand Lars Friis, performance coach Christian Clarup en Lukas Babalola met zich meenemen naar de havenstad.

Voor zijn overgang naar Sparta Praag trainde de Deense trainer in zijn thuisland bij FC Midtjylland en later bij Royal Antwerp FC. In Denemarken werd hij met de club kampioen, terwijl hij bij onze zuiderburen een minder succesvolle periode kende.

