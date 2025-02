Robin van Persie is maandagmiddag gepresenteerd als de nieuwe trainer van Feyenoord. Algemeen directeur Dennis te Kloese weigerde op de persconferentie duidelijk antwoord te geven op een prangende vraag van Martijn Krabbendam, maar Van Persie beantwoordde hem daarna zonder blikken of blozen.

Van Persie is de opvolger van de ontslagen Brian Priske, die als grote doelstelling meekreeg om zich te kwalificeren voor de competitiefase van de Champions League. "Is dat ook de doelstelling voor Robin?", vraagt Krabbendam, journalist voor Voetbal International.

Te Kloese formuleert daarop nogal een wollig antwoord. "We hebben nog een aantal punten die nog op tafel liggen (in de Eredivisie, red.), maar de realiteit is dat het wél mogelijk is, misschien via een andere vorm. We moeten het maximale uit de tijd halen die we nu hebben, en de tijd juist benutten om een goede evaluatie te maken waar we nu staan en wat we moeten doen om beter te worden."

Krabbendam vraagt door: "Maar derde worden en Champions League halen is dus geen eis?" Te Kloese: "Nou, ik denk dat we dat met z'n allen graag willen, en daar met z'n allen ook keihard voor werken. Dat is ook een van de overwegingen geweest om nu de verandering door te voeren."

Krabbendam blijft erover doorvragen: "Je zegt 'willen', maar het is niet heilig of zo?" Te Kloese: "Je moet altijd het hoogst haalbare bereiken bij Feyenoord. Als dat het hoogste haalbare zou zijn, als het niet anders kan, dan is dat zeker het geval."

Pas minuten later komt Van Persie aan het woord. Krabbendam stelt de nieuwe coach van Feyenoord dezelfde vraag en krijgt nu wel een duidelijk antwoord. "De derde plek, dat is de doelstelling", aldus Van Persie. "Dankjewel", reageert Krabbendam opgelucht.