Feyenoord-directeur Dennis te Kloese: 'We hebben uitstekend contact met zijn agenten'

Feyenoord is aan het wikken en wegen rond Quilindschy Hartman. Dat schrijft clubwatcher Mikos Gouka in een artikel namens het Algemeen Dagblad. De 23-jarige vleugelverdediger ligt nog tot medio 2026 vast in De Kuip, wat zorgt voor vraagtekens over zijn toekomst.

“Het contract van Hartman loopt volgend jaar af, dus als Feyenoord nog iets wil verdienen, moet het deze zomer gebeuren”, aldus Gouka. Bijkomend probleem voor de Rotterdammers is dat Hartman nog niet in zijn beste vorm verkeert sinds hij terug is van een zware kruisbandblessure.

Gouka is benieuwd naar de komende maanden. “Hartman gaat zijn laatste contractjaar in Rotterdam in en dan ben je als prof bij het overbekende kruispunt aanbeland: teken je bij of ga je als speler in de verkoop?”

De journalist heeft algemeen directeur Dennis te Kloese gesproken over het vraagstuk. “Wij zijn rustig, we hebben uitstekend contact met zijn agenten en ook met Quilindschy zelf.”

“Het is duidelijk: zijn contract loopt komende zomer nog maar een jaar door. Zo'n situatie dwingt beide partijen tot nadenken, dat weet iedereen. Quilindschy heeft een zware knieblessure gehad, het is normaal dat het wat tijd vergt om helemaal terug te zijn op het topniveau”, aldus Te Kloese.

De bestuurder heeft geen haast. “Er zijn nog negen wedstrijden dit seizoen, daarna is er tijd om rustig met elkaar te zitten. Al zijn we voortdurend in gesprek gebleven, er zit geen ruis op de lijn.”

Het Duitse Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Hartman op zo’n 23 miljoen euro. Tot dusver staat de teller op 77 officiële wedstrijden namens Feyenoord 1, waarin de linksback goed was voor 2 doelpunten en 11 assists.