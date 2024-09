Feyenoord-directeur Dennis te Kloese baalt: 'Ik ga ze erop aanspreken, dit is respectloos'

Dennis te Kloese is niet blij met het gedrag van sommige clubs tijdens de afgelopen transferperiode. In gesprek met Voetbal International vertelt de directeur van Feyenoord dat hij het respectloos vindt dat sommige clubs een bod uitbrengen op een speler dat veel lager is dan de vraagprijs.

Meerdere Feyenoorders werden in de afgelopen winter gelinkt aan een transfer naar het buitenland. Onder meer Dávid Hancko, die in de belangstelling stond van Atlético Madrid. Van een transfer kwam het echter niet.

“Wat wij willen, is normaal zakendoen”, legt Te Kloese uit. “Ik wil niet aan tafel met struikrovers en dan bedoel ik in dit geval niet eens Atlético. Die club bood gewoon te weinig. Ik bedoel meer dat spelers het hoofd op hol wordt gebracht en daarmee clubs echt onder druk worden gezet.”

“De slechtste situatie voor Nederlandse clubs, is dat er een topclub binnen komt uit een mooi land en prachtige stad, waar je 's avonds buiten kan eten. En die komen en bieden onder de marktwaarde van een speler. Dan word je gedwongen nee te zeggen, maar heb je wel een probleem met je speler, de vrouw van je speler, zijn familie en ga zo maar door.”

Te Kloese is van plan om dat probleem aan te kaarten bij de European Club Association (ECA), de organisatie die voetbalclubs in Europa vertegenwoordigt. Sinds afgelopen jaar is de Feyenoord-directeur vertegenwoordiger van de Nederlandse clubs in de ECA.

“Dit is een van de dingen waarop ik me wil gaan richten, omdat dit in het belang is van niet alleen Feyenoord, maar alle Nederlandse clubs. Het gaat om normen en waarden. Ik ga sommige van mijn ECA-collega's erop aanspreken dat ze het netjes moeten doen. Zij lopen toch ook niet bij de Porsche-dealer naar binnen en bieden dertigduizend euro op een auto die twee ton kost? En dan gaan ze bij een andere club wel een derde bieden van de waarde van speler. Respectloos.”

“Dat het ook anders kan, bewees Brighton. Die belden op over Wieffer. Wat moest hij kosten? Wij vertelden onze richtprijs. Zij noemden een bedrag met de vraag of ze daarmee aan tafel konden, zodra dat op papier stond. Die mensen zijn hier geweest en binnen een half uur waren we eruit. Wij wilden iets meer dan ze boden en in de deal erbij een speler van Brighton huren. Brighton betaalde wat ze ervoor over hadden, wij waren tevreden met die som en konden een speler huren.”