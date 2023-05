Feyenoord deelt unieke beelden van Slot in de ArenA: ‘We gaan nu niet...’

Donderdag, 18 mei 2023 om 11:05 • Wessel Antes • Laatste update: 11:20

Feyenoord heeft donderdagochtend unieke beelden gedeeld van de speech die trainer Arne Slot gaf na de 2-3 uitzege op Ajax dit seizoen. De Rotterdammers wonnen voor het eerst in jaren weer in de Johan Cruijff ArenA, maar de 44-jarige trainer benadrukte na afloop van de wedstrijd vooral dat het slechts drie punten waren en niet meer dan dat. “We gaan nu niet klein zijn met foto’s en dat soort dingen, want het is maar een overwinning in Amsterdam”, zei Slot onder meer in zijn speech.

Op het unieke inkijkje valt te zien hoe Slot zijn spelers complimenteert in het Engels. “De reden dat wij staan waar we staan, is dat jullie je iedere dag weer rot werken. Dat is waarom jullie dit team hebben verslagen in hun eigen stadion, zonder dat onze fans hier überhaupt zijn. Dat harde werk is de komende weken opnieuw een verplichting. Sommigen gaan naar hun nationale elftal en zullen spelen en sommigen niet, maar jullie moeten fit blijven jongens!”

19/03/2023 - Johan Cruijff Arena ?? ‘We have a bigger goal this season…’#TheBestMemories pic.twitter.com/1bvTwjJbxz — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 18, 2023

Slot probeert zijn spelers duidelijk met beide benen op de grond te houden. “Dit is maar een overwinning. Een grote overwinning, maar niet meer dan dat. We hebben een belangrijker doel dit seizoen dan alleen hier winnen voor het eerst in zeventien jaar. Ons doel is groter dan dat.” De oefenmeester hamert vervolgens nogmaals op de discipline bij zijn spelers. “Zorg goed voor je lichaam. Zorg dat je fit bent wanneer je terugkeert bij de club, zodat we de laatste twee maanden van dit seizoen nog specialer kunnen maken dan jullie al hebben gedaan.”

De nuchtere Slot houdt duidelijk niet van pochen op sociale media. “We gaan nu niet klein zijn met foto’s en dat soort dingen, want het is maar een overwinning in Amsterdam. Dat is wat we hier hebben gedaan. Dus voor nu: geniet van deze overwinning, want het is een grote zege, maar neem je verantwoordelijkheid mee naar de nationale elftallen. We hebben jullie straks weer volledig fit nodig, want dan wordt dit seizoen nog specialer!” De speech van Slot werd ontvangen met een luid applaus vanuit de spelersgroep van Feyenoord.