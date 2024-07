Feyenoord deelt nieuw contract uit tot medio 2026 en stalt back elders in Eredivisie

Feyenoord heeft het contract van Mimeirhel Benita opengebroken en verlengd, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige rechtsback heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis tot medio 2026, met de optie voor nog een jaar, en speelt komend seizoen op huurbasis voor Heracles Almelo.

Benita werd dit seizoen door Feyenoord gestald bij stadgenoot Excelsior. Daar kwam de back, die tegen het einde van de campagne een definitieve basisplaats veroverde, tot 27 officiële wedstrijden. Benita kon echter niet voorkomen dat de Kralingers degradeerden naar de Keuken Kampioen Divisie.

De rechtspoot gaat nu dus opnieuw een jaar elders ervaring opdoen. “Iedereen is hier heel vriendelijk en ik ben hier goed opgevangen”, zegt Benita op de website van Heracles.

“Deze week heb ik mijn contract verlengd bij Feyenoord en nu krijg ik een mooie kans om mezelf bij Heracles verder te ontwikkelen als voetballer en als mens. In de afgelopen weken heb ik ook contact gehad met Jetro Willems en Mohamed Sankoh. Zij vertelden goede verhalen over de club.”

“Dat gaf me natuurlijk een extra boost om hier te komen.” Benita is de vijfde zomeraanwinst van Heracles. De nummer veertien van het afgelopen Eredivisie-seizoen haalde eerder al Damon Mirani, Robin Mantel, Lorenzo Milani en Ivan Mesik binnen.

Hoogma in zijn nopjes

Nico-Jan Hoogma, de technisch directeur van Heracles, is in zijn nopjes met de komst van Benita. “We zijn enorm blij dat Mimeirhel hier komend seizoen komt voetballen. Hij is een technisch vaardige en aanvallend ingestelde rechtsback die met zijn snelheid de rechterflank kan bestrijken.”

“Na het vertrek van Navajo Bakboord zochten we een rechtsback die onze selectie van een extra impuls kan voorzien en met de komst van Mimeirhel is dat gelukt”, aldus Hoogma.

