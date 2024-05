Feyenoord deelt fraaie afscheidsvideo Arne Slot: ‘En onthoud één ding’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Feyenoord, dat met een heerlijke vaarwelvideo afscheid neemt van zijn hoofdtrainer, Arne Slot.

Feyenoord speelt zondagmiddag in De Kuip zijn laatste wedstrijd met Slot voor de groep. De succestrainer vertrekt na dit seizoen naar Liverpool om de alom geliefde Jürgen Klopp te doen vergeten.

De 45-jarige oefenmeester won bij Feyenoord dit seizoen de beker, nadat hij vorig seizoen al beslag legde op de landstitel. Bovendien leidde Slot zijn elftal naar een finale in de Conference League. Op de eigen kanalen spreekt Feyenoord zijn dank uit de naar de coach.

"Elk begin heeft een slot en elk slot een begin", doelt het filmpje op het aanstaande afscheid. "De gemaakte herinneringen, die blijven. Voor altijd."

"Van Drita tot Tirana", verwijst de video naar de succesvolle Conference League-campagne van de Rotterdammers. "En van Rome tot Madrid."

"Nu laten we je gaan, Arne. Trots bouwen we verder met dir fundament. Bedankt voor alles. Voor de schaal, de beker, het voetbal, de herinneringen. Walk on, coach. En onthoud één ding", besluit het filmpje met het traditionele You'll Never Walk Alone.

