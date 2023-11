Feyenoord deelt emotionele brief op social media: ‘Om stil van te worden...’

Donderdag, 16 november 2023 om 14:40 • Wessel Antes • Laatste update: 14:42

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor landskampioen Feyenoord, die een emotionele brief wereldkundig maakt.

“Om stil van te worden...”, opent Feyenoord op X. “Deze brief ontvingen Feyenoord & @DeFeijenoorder van een nabestaande van het schietdrama in Rotterdam op 28 september, met het verzoek deze te delen met alle supporters.” Feyenoord heeft besloten het verzoek van Toine Timmers in te willigen. Timmers verloor op de gitzwarte dag zijn dochter Marlous en kleindochter Romy, die op gruwelijke wijze om het leven werden gebracht.