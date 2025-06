'Feyenoord brengt verhoogd bod uit ter waarde van 5 miljoen euro'

Feyenoord zet stevig in op de komst van Luciano Valente en heeft zijn bod op de 21-jarige middenvelder van FC Groningen verhoogd, zo meldt 1908.nl. De club uit Rotterdam hoopt hiermee de onderhandelingen met FC Groningen vlot te trekken.

Volgens bronnen ligt het nieuwe bod rond de vijf miljoen euro, met ruimte voor extra variabele bonussen.

Feyenoord heeft daarbij 'min of meer een ultimatum' gesteld, wat betekent dat FC Groningen voor een bepaalde datum moet reageren. De Rotterdammers willen daarmee snel duidelijkheid krijgen over het wel of niet doorgaan van de deal.

De belangstelling voor Valente houdt verband met een mogelijk vertrek van Antoni Milambo, die in de belangstelling staat van Brentford. Valente wordt gezien als de ideale opvolger op de nummer 10-positie.

Voetbal International meldde maandag overigens dat de interesse van Brentford in Milambo minder concreet is dan door 1908.nl wordt beweerd, maar het fanmedium houdt vast aan zijn eerdere nieuws: een transfer van Milambo naar Engeland zou nog altijd dichtbij zijn.

Hoewel Valente geen directe voorkeur geniet van de Feyenoord-scouting, zijn trainer Robin van Persie en het bestuur naar verluidt overtuigd van zijn kwaliteiten en pleiten zij voor zijn komst. De 21-jarige speler richt zich momenteel nog op het EK Onder 21, waar hij na een late oproep deel uitmaakt van de selectie van Jong Oranje.

De marktwaarde van Valente wordt door Transfermarkt geschat op ongeveer zeven miljoen euro. Hij ligt tot medio 2028 vast bij FC Groningen, dat de nieuwe aanbieding van Feyenoord nu grondig bestudeert.