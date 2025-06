'Feyenoord brengt officieel bod uit op 'wonderkind''

Feyenoord heeft zich volgens Sport24 en 1908.nl officieel gemeld voor Giannis Bokos, een van de grootste talenten van Griekenland. De achttienjarige aanvaller van Panathinaikos maakte het afgelopen seizoen grote indruk in de Griekse jeugdcompetitie en staat nu op de radar van meerdere Europese clubs.

Volgens het Griekse Sport24 hebben de Rotterdammers inmiddels een bod uitgebracht op Bokos, die door het sportmedium wordt omschreven als 'wonderkind'. De linkspoot komt uit voor de Onder 19 van Panathinaikos en noteerde afgelopen seizoen maar liefst vijftien doelpunten en zeven assists in 28 wedstrijden. Ook 1908.nl meldt dat Feyenoord de stap naar concreet handelen inmiddels heeft gezet.

Bokos geldt als een van de grootste parels van de jeugdopleiding van Panathinaikos. De jonge Griek kan zowel als vleugelaanvaller als op de ‘tien’ uit de voeten en is jeugdinternational van zijn land. Feyenoord zou hem in eerste instantie willen toevoegen aan de Onder 21, waar eerder ook spelers als Antoni Milambo en Leo Sauer minuten maakten op weg naar het eerste elftal.

Trainer Rui Vitória van Panathinaikos wil Bokos echter nog niet zomaar laten gaan. De Portugees zou hem zelfs willen meenemen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, om te bekijken of hij al klaar is voor een stap naar de hoofdmacht. De rechtsbuiten wacht nog op zijn officiële debuut, maar kende met 14 goals en 7 assists in 26 competitieduels een uitstekend seizoen in de Onder 19. Bokos verdiende er een uitverkiezing mee in het Super League Team Onder 19 jaar.

De jonge aanvaller beschikt sinds de zomer van 2024 over een profcontract dat nog tot medio 2027 doorloopt. Dat maakt hem niet alleen aantrekkelijk voor Panathinaikos om te behouden, maar ook kostbaar voor geïnteresseerde clubs. Het is nog onduidelijk welk bedrag Feyenoord precies op tafel heeft gelegd.

Met de mogelijke komst van Bokos zet Feyenoord opnieuw in op jong talent met internationale potentie. De stadionclub heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in het versterken van de jeugdopleiding en lijkt nu ook in Griekenland goud te willen delven.