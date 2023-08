‘Feyenoord brengt bod uit op Kroatisch jeugdinternational Luka Stojkovic’

Maandag, 14 augustus 2023 om 15:54 • Laatste update: 16:18

Feyenoord gaat een bod uitbrengen op Luka Stojkovic van NK Lokomotiva Zagreb, zo verzekert 1908.nl. De Rotterdammers willen met het binnenhalen van de negentienjarige middenvelder de nummer 10-positie versterken. Feyenoord gaat tegelijkertijd tijdelijk afscheid nemen van Ezequiel Bullaude, zo klinkt het. Laatstgenoemde zal voor anderhalf jaar verhuurd worden aan Boca Juniors.

De marktwaarde van Stojkovic wordt door Transfermarkt op anderhalf miljoen euro ingeschat. De rechtsbenige Kroaat, die eventueel ook als hangende linksbuiten zou kunnen spelen, ligt tot medio 2025 vast bij Lokomotiva Zagreb. De club is sinds 2009 actief op het hoogste Kroatische niveau. Stojkovic, die jeugdinternational is, staat op 69 officiële duels voor Lokomotiva, waarin hij goed was voor 7 goals en 11 assists.

Feyenoord zou concurrentie ondervinden in de strijd om de handtekening van Stojkovic. Ook Dinamo Zagreb is geïnteresseerd. Die club staat op het punt om Luka Ivanusec te verkopen aan Feyenoord en beschouwt Stojkovic mogelijk als een vervanger. Ivanusec begon zijn carrière óók bij Lokomotiva Zagreb en stapte in de zomer van 2019 over naar Dinamo Zagreb, de grootste club in Kroatié.

Feyenoord is na wekenlange onderhandelingen met Dinamo Zagreb heel dicht bij de komst van Ivanusec, die volgens 1908.nl nu ook persoonlijk akkoord is over zijn contract in De Kuip. Volgens de laatste berichtgeving uit Kroatië gaat Feyenoord een bedrag van acht tot tien miljoen euro betalen voor de diensten van Ivanusec.