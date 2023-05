Feyenoord breekt record én zet verbluffende reeks neer: 31x op rij!

Maandag, 22 mei 2023 om 21:00 • Laatste update: 23:13

De Eredivisie levert al sinds jaar en dag gespreksstof op in Nederland. Vooral de topclubs houden de gemoederen van miljoenen mensen vaak bezig. Voetbalzone houdt vanaf de eerste speelronde in 2023 de verrichtingen van Ajax, PSV en Feyenoord ook vanuit statistisch oogpunt in de gaten. Wat gaat er goed en wat moet er beter? In samenwerking met Opta is dit speelronde 33 in cijfers.

Speelronde 33 stond voor Feyenoord niet meer in het teken van de titelrace, maar van het binnenhalen van een paar mijlpalen en records. Zo kunnen de mannen van trainer Arne Slot het puntenrecord van de club evenaren en kan Santiago Giménez nog topscorer van de Eredivisie worden. De uitwedstrijd in Emmen (1-3 winst) zorgde ervoor dat de Mexicaan dat wel uit zijn hoofd kan zetten, daar hij niet scoorde en voor het eerst sinds 18 februari van dit jaar niet eens tot een schot op doel in een Eredivisiewedstrijd kwam. In Emmen werd echter wel alvast een ander record gepakt.

Feyenoord heeft al een opmerkelijk record te pakken

De zege in Emmen maakte dat Feyenoord dit seizoen in de zeventien gespeelde uitwedstrijden 42 punten heeft binnengehaald. Nog nooit pakten de Rotterdammers zo veel punten in uitwedstrijden in één seizoen en dat maakt wel duidelijk dat trainer Arne Slot zijn ploeg ook buiten De Kuip tot grote hoogtes heeft laten stijgen. Als Feyenoord volgende week zondag gelijkspeelt of verliest tegen Vitesse, is het puntentotaal dat buitenshuis gehaald is zelfs hoger dan het aantal punten dat in De Kuip werd verdiend. Daarnaast zette Feyenoord ook nog eens een fraaie reeks door. Voor de 31e keer op rij kwam de Club van Zuid tot scoren in een competitiewedstrijd en daarmee is het bezig aan de beste serie sinds 1961, toen er in 37 opeenvolgende Eredivisieduels werd gescoord.

Het gelijkspel van PSV tegen Heerenveen dat je had kunnen zien aankomen

De strijd om plek twee had zondagmiddag beslist kunnen worden in Eindhoven, maar PSV liet na om van sc Heerenveen te winnen. Het eindigde gelijk in het Philips Stadion (3-3) en eigenlijk hadden we het ook wel kunnen weten. Sinds het seizoen 2015/16 eindigden maar liefst negen van de vijftien competitiewedstrijden tussen PSV en Heerenveen in een gelijkspel. In diezelfde periode speelden geen andere ploegen in de Eredivisie zo vaak gelijk tegen elkaar. Uiteindelijk was hét wapen van PSV, de hoekschop, nodig om nog een punt te pakken. Luuk de Jong kopte een corner in en dat was alweer de zestiende goal dit seizoen uit een dergelijke situatie. Deze eeuw maakte geen club meer goals uit een corner dan PSV.

Tegen Ajax is ‘niet geschoten altijd mis’ een spreekwoord dat opgaat

Plotseling kwam er leven in de Johan Cruijff ArenA. De fans van Ajax, die dit zeer matige seizoen lang leken te ondergaan, zagen dat er goed nieuws kwam uit Eindhoven en dat een overwinning op Utrecht dus nodig was om de tweede plaats nog te grijpen. Uiteindelijk werden de Domstedelingen verslagen (3-1) en kan Ajax volgende week zelfs nog een gooi doen naar een ticket voor de voorronde van de Champions League. Dan moet het wel negentig minuten scherp verdedigen, want Utrecht slaagde erin om het enige schot dat het op doel loste tot doelpunt te promoveren. Het is niet voor het eerst dat Ajax dat overkomt. In vier van de laatste zes wedstrijden waarin de Amsterdammers maximaal één schot op doel tegen kregen, werd de nul niet gehouden.

Uitgelicht: bad day at the office voor Taylor Booth

Een nederlaag tegen Ajax is voor een speler van FC Utrecht nooit leuk, maar een wedstrijd als die van afgelopen zondag is er een om snel te vergeten voor Taylor Booth. De Amerikaan zat allesbehalve goed in de wedstrijd en gaf in de 72 minuten die hij mee mocht doen slechts één (!) goede pass. Dat leverde wel meteen een doelpunt op, want Booth stelde Anastasios Douvikas in staat om er 1-1 van te maken. Verder kwamen alle ballen van Booth niet aan bij een medespeler. Wie denkt dat dit amper voorkomt, komt bedrogen uit. Jörgen Strand Larsen stond in februari 2021 de volle negentig minuten op het veld namens FC Groningen en kwam ook in die tijd maar tot één succesvolle pass.