Feyenoord blijft jagen op Luciano Valente: deze miljoenen lonken voor FC Groningen

Feyenoord geeft niet op in de strijd om Luciano Valente. 1908.nl meldt op basis van bronnen en na eerdere berichtgeving van journalist Mounir Boualin dat de Rotterdammers inmiddels een derde bod hebben neergelegd bij FC Groningen voor de aanvallende middenvelder (21).

Naar verluidt ligt het nieuwe bod van Feyenoord een stuk dichter bij de vraagprijs die Groningen hanteert. Het gaat in de nieuwe situatie om een vast bedrag van zeven miljoen euro, exclusief bonussen.

Feyenoord bood begin juni nog vier miljoen euro, plus een bonus van een miljoen. Frank van Mosselveld, algemeen directeur van Groningen, benadrukte al heel snel dat het gat tussen vraag en aanbod te groot was.

"Feyenoord heeft zich netjes bij ons gemeld en wij hebben Luciano toestemming gegeven om daarnaartoe te gaan", vertelde Van Mosselveld over de Rotterdamse interesse aan Voetbal International. "Er is toen een eerste bod uitgebracht, dat wij hebben afgeslagen."

Onbevestigde berichten meldden dat het tweede bod ging om vijf miljoen euro plus bonussen. "Maar wat ons betreft is er nog steeds een te groot gat om te kijken of we er met elkaar uit kunnen komen'', zo sprak Van Mosselveld.

Algemeen directeur Dennis te Kloese van Feyenoord blijft het proberen en heeft dus een nieuw bod neergelegd bij Van Mosselveld. Valente wil graag in De Kuip voetballen en kwam reeds tot een akkoord met de Feyenoord-leiding.

Feyenoord houdt rekening met een zomers vertrek van Antoni Milambo, die concrete interesse geniet van Brentford. Te Kloese wil hierdoor snel werk maken van de komst van de veelzijdige Valente, die op diverse plaatsen op het middenveld inzetbaar is.

Valente is momenteel met Jong Oranje actief op het EK in Slowakije. Met een goal en een assist had hij een groot aandeel het gelijkspel tegen Finland (2-2), dat bij rust nog met 2-0 leidde.