Feyenoord bezorgt fans kippenvel met sublieme opwarmer voor kampioensduel

Zondag, 14 mei 2023 om 09:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:30

In Rotterdam en omstreken wordt alles en iedereen opgewarmd voor het kampioensduel van Feyenoord. De ploeg van trainer Arne Slot is zondagmiddag bij een overwinning op Go Ahead Eagles verzekerd van de zestiende landstitel. Om de feestelijke gebeurtenissen kracht bij te zetten heeft de club de handen ineen geslagen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest, dat een ode brengt aan het nummer 'Feyenoord, Feyenoord, wat gaan we doen vandaag?'.

Het is niet voor het eerst dat Feyenoord en het Philharmonisch Orkest met elkaar samenwerken. In de zomer van 2020 gebeurde dat ook al, toen vanwege de coronapandemie na zes maanden de muziek- en voetbalwereld weer op gang kwam en beide partijen dat vierden met een instrumentale uitvoering van 'Mijn Feyenoord' en 'Hand in hand kameraden'. De productie vormde de opmaat naar het seizoen 2020/21. Ditmaal moet het muzikale kunststukje leiden naar de eerste landstitel in zes jaar tijd.