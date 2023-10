Feyenoord bevestigt: talentvolle Gjivai Zechiël verlengt contract in De Kuip

Donderdag, 12 oktober 2023 om 17:15 • Jan Hoeksema • Laatste update: 17:29

Gijvaj Zechiël heeft donderdag zijn contract bij Feyenoord verlengd. Dat bevestigt de Rotterdamse club via de officiële kanalen. De verlenging hing al enige tijd in de lucht, daar 1908.nl het enkele dagen geleden al aankondigde. Het negentienjarige talent had hiervoor nog een contract voor twee seizoenen, maar ligt nu tot medio 2028 vast in Rotterdam-Zuid.

Op de clubwebsite van Feyenoord reageert Zechiël op het nieuws. Daarbij memoreert hij ook aan zijn debuut in het eerste elftal van de regerend landskampioen, eind augustus tegen Almere City FC. Destijds sprak hij van een droom die was uitgekomen. "Die droom is nu alleen maar mooier geworden", aldus Zechiël donderdag.

"Debuteren in een volle Kuip voor onze eigen supporters was al geweldig en smaakt naar meer. Dit nieuwe contract is een supermooie extra beloning voor het harde werken. Het laat zien dat je als jeugdspeler kansen krijgt en door kunt stromen naar het eerste elftal. Ik heb heel veel te danken aan mijn familie en mijn geloof. Met die steun en kracht kan ik hard blijven werken om mezelf verder te ontwikkelen en te slagen bij Feyenoord."

De nieuwe deal is een beloning voor de sterke ontwikkeling die Zechiël doormaakt. De negentienjarige middenvelder maakte een goede indruk op Arne Slot in de voorbereiding en mocht eerder dit seizoen definitief aansluiten bij het eerste van Feyenoord.

Destijds liet de trainer weten in zijn nopjes te zijn met Zechiël en Leo Sauer, die tegelijkertijd met de rechtspoot aan de selectie van Feyenoord werd toegevoegd. "Die jongens doen het uitstekend en zijn competitief aan onze andere negentien spelers. Ze hebben het dusdanig goed gedaan dat wij ze de ruimte willen geven om zich te ontwikkelen", aldus Slot.

De stap naar de hoofdmacht resulteerde vooralsnog in twee optredens voor Zechiël: tegen Almere City (6-1 zege) en sc Heerenveen (ook 6-1). Na afloop van zijn debuut kon hij zijn tranen niet bedwingen.

Een dankbare Zechiël verscheen korte tijd na de wedstrijd voor de camera van ESPN. "Hier droom je van, je officiële debuut. Het is gewoon geweldig. Ik heb veel dingen meegemaakt. Het was goed dat Lutsha (Geertruida, red.) naar me toe kwam. We hebben alleen maar lieve jongens in de groep, maar hij helpt me wel extra, ja. Dat het nu officieel is doet toch wel iets extra's met me", aldus Zechiël. Inmiddels heeft Zechiël dusdanig veel indruk gemaakt dat hij dus een nieuw contract heeft mogen ondertekenen.

