Feyenoord bevestigt komst van volgende zomeraanwinst: 'Dit voelt voor mij als iets heel bijzonders'

Theodoros Delianidis maakt deze zomer de overstap naar Feyenoord, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De negentienjarige spits komt over van PEC Zwolle en tekent een contract tot medio 2027, met de optie op nog een seizoen. Delianidis sluit in de zomer aan bij Feyenoord Onder 21.

De spits, die geboren is in Thessaloniki, speelde sinds de zomer van 2022 in de jeugdopleiding van PEC. De Zwollenaren namen hem over van De Meern.

Delianidis heeft bewezen over een neusje voor de goal te beschikken. Bij het Onder 18-elftal van PEC was hij in 29 wedstrijden goed voor 11 doelpunten. In de Onder 21 had hij minder duels (17) nodig voor hetzelfde aantal goals.

“De overstap naar een topclub als Feyenoord voelt voor mij als iets heel bijzonders”, laat Delianidis optekenen op de website van de Rotterdammers.

“Ik heb een goed gevoel gekregen van de gesprekken die ik met de club heb gevoerd en kijk ernaar uit om na de zomerstop mijn kwaliteiten op het veld te laten zien”, aldus de Griek.

Dinsdag maakte Feyenoord de komst van middenvelder Seung-gyun Bae (17) al wereldkundig. De talentvolle jeugdinternational uit Zuid-Korea komt per 1 juli over van Boin High School, de school van voetbalclub Boin.