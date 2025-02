Feyenoord bevestigt dat Justin Bijlow voor herstelperiode van maanden staat

Feyenoord bevestigt in de nacht van vrijdag op zaterdag dat het voor 'langere tijd' niet kan beschikken over Justin Bijlow. De doelman liep woensdag een knieblessure op in de voor Feyenoord dramatisch verlopen uitwedstrijd tegen Lille OSC in de Champions League. De Rotterdammers verlieten Frankrijk met een 6-1 nederlaag.

''De 27-jarige doelman zal de komende maanden moeten herstellen van een knieblessure die hij eerder deze week opliep in het Champions League duel met LOSC Lille'', zo valt te lezen in het statement van Feyenoord op de website.

''Bijlow - die kort voor de winterstop terugkeerde in de basiself van Feyenoord en onlangs zijn goede vorm onderstreepte met een sterk optreden tegen Bayern München - liep de blessure woensdagavond op nadat hij verkeerd terechtkwam. Even later bleek dat de sluitpost niet meer verder kon en na iets meer dan een half uur spelen het veld moest verlaten'', voegt de clubleiding toe aan de berichtgeving.

Feyenoord wenst Bijlow namens de Feyenoord-familie een spoedig herstel toe. De ongelukkige doelman heeft zelf nog niet gereageerd op de zoveelste blessure.

Bijlow komt normaal gesproken niet meer in actie dit seizoen, waar het Algemeen Dagblad vrijdag al melding van maakte. Timon Wellenreuther keert terug onder de lat bij Feyenoord, te beginnen zondag tegen Ajax in De Klassieker.

Bijlow wordt eigenlijk al zijn hele loopbaan geplaagd door blessureleed. Daarnaast koos trainer Brian Priske eerder dit seizoen voor Wellenreuther, waardoor de geboren Rotterdammer plaats moest nemen op de bank.

Priske koos uiteindelijk weer voor Bijlow, die na de 3-2 winst op AZ weer enkele weken moest revalideren. Hierdoor kreeg Wellenreuther zijn plaats terug onder de lat in De Kuip.

Bijlow kreeg toen hij fit was een nieuwe kans van Priske, maar moet nu dus opnieuw maanden in de ziekenboeg vertoeven na het uitvallen op de voor Feyenoord zwarte avond in Lille.