Feyenoord betaalt 2,5 miljoen euro en gaat vervanger van Santiago Gimenez presenteren

Stéphano Carrillo (18) maakt de overstap van Santos Laguna naar Feyenoord, zo meldt De Telegraaf. De Rotterdammers maken ongeveer 2,5 miljoen euro over om de landgenoot en vervanger van Santiago Gimenez (AC Milan) naar De Kuip te halen.

Feyenoord kiest dus voor een jonge spits, die vermoedelijk achter Ayase Ueda (26) en Julián Carranza (24) klaargestoomd moet worden voor het echte werk. Carrillo gaat voor meerdere jaren tekenen in Rotterdam-Zuid.

Wel heeft Feyenoord enigszins haast. “Deze dinsdag moet de aankoop en al het papierwerk, inclusief een keuring, worden afgerond”, aldus de goed ingevoerde journalist Marcel van der Kraan.

Volgens Van der Kraan stond Feyenoord voor een lastige opdracht. “Op de Nederlandse markt was het geen doen om nog een vervanger van topscorer Gimenez te strikken. Diens late vertrek in de transferwindow zadelde Te Kloese al op met het probleem dat spelers nauwelijks nog bekeken konden worden.”

“Bij elke club waar Feyenoord zou aankloppen, wist men dat de nood hoog is in Rotterdam en dat daar een extra spits noodzakelijk was, ook omdat trainer Brian Priske heeft verteld dat Ueda nog niet op zijn oude niveau is, daarvoor nog enkele weken nodig heeft en de Argentijn Carranza ook geen negentig minuten kan vlammen”, aldus Van der Kraan.

De journalist benadrukt meermaals dat Carrillo wordt gezien als aanvulling en spits voor de toekomst. Bij zijn club Santos Laguna maakte de Mexicaanse jeugdinternational dit seizoen voor het eerst deel uit van de hoofdmacht.

Tot dusver speelde Carrillo 755 minuten in het eerste elftal van Santos Laguna, verdeeld over 18 optredens. Eenmaal wist hij te scoren. Carrillo is de eerste spits van Mexico Onder 20.