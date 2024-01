Feyenoord bereikt akkoord: ‘Veelzijdige middenvelder onderweg naar Nederland’

Isak Alemayehu Mulugeta zal op korte termijn speler van Feyenoord worden, zo meldt het Zweedse Expressen. De Rotterdammers gaan de zeventienjarige aanvallende middenvelder van Djurgardens IF huren met een optie tot koop. Mulugeta heeft van sportief directeur Bosse Andersson toestemming gekregen om naar De Kuip af te reizen.

Dat zegt Andersson in gesprek met het Zweedse medium. “Hij heeft toestemming gekregen om naar Feyenoord te gaan en kennis te maken met de club.” Djurgardens is er trots op dat een jeugdproduct van de club de overstap maakt naar een topclub uit Nederland.

Mulugeta was als jeugdproduct populair bij de fans van Djurgardens.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Mulugeta ligt bij Djurgardens nog tot medio 2025 vast en is volgens Transfermarkt slechts 200.000 euro waard. Toch gaat Feyenoord de aanvallende middenvelder annex buitenspeler eerst huren. Wel heeft de Stadionclub daar vermoedelijk een optie tot koop bij bedongen.

De piepjonge Mulugeta is een jeugdproduct van Djurgardens, dat tot dusver twee duels speelde in de hoofdmacht. Hij is al jaren jeugdinternational van Zweden, maar kan in de toekomst ook voor de nationale elftallen van Ethiopië en El Salvador kiezen.

Mulugeta is geen onbekende voor Feyenoord. De Zweed liep twee jaar geleden al eens stage op Varkenoord. Tijdens die stage wist hij dus zoveel indruk te maken, dat de kampioen van Nederland zich onlangs opnieuw in Zweden meldde voor zijn diensten. Mulugeta zal in eerste instantie aansluiten bij Feyenoord Onder 21.

Het lijkt erop dat Mulugeta nog deze week zijn handtekening zet onder een contract in De Kuip. Bij Djurgardens trainde de Zweed de afgelopen week apart van de groep, in afwachting van een akkoord met Feyenoord.

Feyenoord en Djurgardens verwachten in de komende dagen de laatste plooien glad te strijken over een transfer. Mulugeta kan in de voetsporen treden bij een behoorlijk aantal landgenoten. Ove Kindvall, Henrik Larsson, John Guidetti, Sam Larsson, Patrik Walemark, Simon Gustafson, Pär Hansson, Samuel Armenteros, Alexander Mezan, Johan Elmander en Harry Bild gingen hem voor.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties