Feyenoord bereikt akkoord over komst veelzijdige aanvaller

Feyenoord heeft een akkoord bereikt met Istanbulspor over de transfer van Gaoussou Diarra, zo verzekert Voetbal International maandag. De komst van de 21-jarige aanvaller uit Mali naar Rotterdam hing al enige tijd in de lucht. Feyenoord lijkt 3,5 miljoen euro te betalen voor Diarra, waarmee hij de duurste uitgaande transfer van de Turkse club is.

Feyenoord en Istanbulspor bereikten afgelopen weekeinde een principe-akkoord. Diarra meldt zich spoedig voor de medische keuring in Rotterdam. Als die goed verloopt, tekent de aanvaller een meerjarig contract in De Kuip.

Diarra kan niet direct aansluiten bij de selectie van trainer Robin van Persie. De miljoenenaanwinst moet eerst nog even wachten op zijn werkvergunning, voordat hij het shirt van Feyenoord kan aantrekken.

De aanwinst van Feyenoord was een jaar geleden nog een amateurspeler. Istanbulspor durfde de gok aan en legde Diarra een profcontract voor. De linksbuiten scoorde bij zijn debuut in Turkije en sloot het seizoen af zestien goals en twee assists in 33 duels op het tweede niveau.

Diarra is rechtsbenig, maar speelt het liefst op de linksbuitenpositie. Hij kan echter ook op de rechterflank uit de voeten.

De nog jonge Diarra is volgens 1908.nl niet de beoogde van Igor Paixão, voor wie veel buitenlandse belangstelling is. Hij moet het gat opvullen dat Ibrahim Osman heeft achtergelaten.

Volgens VI kreeg technisch directeur Dennis te Kloese Diarra in de gaten na een tip van diens zaakwaarnemer. De Feyenoord-bestuurder was snel onder de indruk van Diarra, die inmiddels in beeld is bij de nationale ploeg van Mali.