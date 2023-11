Feyenoord bereikt akkoord en is dicht bij komst van nieuwe assist-trainer Slot

Feyenoord en SC Cambuur hebben een akkoord bereikt over een overgang van Etiënne Reijnen, zo meldt de Leeuwarder Courant. Het Algemeen Dagblad berichtte eerder op de avond al dat Reijnen de belangrijkste kandidaat is om Marino Pusic op te volgen als assistent-trainer van Arne Slot bij Feyenoord. De 36-jarige Reijnen is momenteel als technisch directeur werkzaam bij SC Cambuur.

Ruim een maand geleden maakte Feyenoord bekend dat Pusic zijn carrière voortzet bij Shakhtar Donetsk, om de Oekraïense topclub als eindverantwoordelijke te leiden. Een hard gelag voor Arne Slot, die sinds 2019 bijna onafscheidelijk was van Pusic.

Reijnen moet Pusic nu dus bij Feyenoord opvolgen. De geboren Zwollenaar, die met Slot in het seizoen 2010/11 samenspeelde bij PEC, is sinds dit seizoen technisch directeur bij Cambuur. Naar verluidt zijn Feyenoord en Cambuur al akkoord over zijn overgang. De afkoopsom die de Rotterdammers betalen is onbekend.

Reijnen tekende afgelopen zomer een contract voor vier jaar bij de Leeuwarders. Hij kwam over van PEC, waar hij het afgelopen seizoen assistent-trainer was van Dick Schreuder.

In totaal is Reijnen vijftien seizoenen als professioneel voetballer actief geweest. De oud-verdediger speelde in totaal 407 officiële duels voor Zwolle, AZ, SC Cambuur, FC Groningen en Maccabi Haifa.

Na het vertrek van Pusic heeft Slot met Sipke Hulshoff en John de Wolf nog twee gewaardeerde assistenten over. Laatstgenoemde, die zijn contract onlangs tot medio 2027 verlengde, lijkt voornamelijk te dienen als cultuurbewaker. Om die reden wil Feyenoord nog een extra kracht aan de technische staf toevoegen.

