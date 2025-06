'Feyenoord bereikt akkoord en gaat aanvaller zeer spoedig verwelkomen'

Feyenoord gaat spoedig een nieuwe aanvaller binnenhalen. 1908.nl maakt bekend dat de club een akkoord heeft bereikt met Istanbulspor over de transfer van Gaoussou Diarra.

De 22-jarige Diarra staat al even op het lijstje bij Feyenoord, dat onlangs een bod uitbracht van 3,5 miljoen euro. Dat bedrag kon Istanbulspor, uitkomend op het tweede niveau van Turkije, bekoren.

De onderhandelingen die daarna volgden gingen vooral over een aantal bonussen en een doorverkooppercentage, weet 1908.nl. De laatste plooien zijn nu gladgestreken. Diarra zelf was al een tijdje akkoord met Feyenoord.

Diarra was zodoende in afwachting van de onderhandelingen tussen de clubs. Feyenoord bracht in eerste instantie een bod uit van 1 miljoen euro, wat dus veel te weinig bleek. Met 3,5 miljoen wordt Diarra de duurste uitgaande transfer van een eerstedivisieclub in Turkije.

Het oude record, 2,5 miljoen euro, stond op naam van Zeki Celik en Çaglar Söyüncü, die zijn uitgegroeid tot bekende spelers in Europa en volwaardig Turks internationals. Diarra maakte afgelopen seizoen veel indruk met zestien goals en twee assists. Genoeg voor Feyenoord om hem binnen te halen.

Diarra is een multifunctionele, rechtsbenige vleugelaanvaller, die voornamelijk als linksbuiten actief is. De Malinees geldt als vervanger van Ibrahim Osman, die na een huurperiode is teruggekeerd bij Brighton & Hove Albion.

Diarra krijgt de tijd om zich te ontwikkelen van trainer Robin van Persie en zal het in het begin waarschijnlijk vooral met invalbeurten moeten stellen, achter Igor Paixão. Het is echter onzeker of de Braziliaanse ster ook komend seizoen actief is in De Kuip.