Feyenoord bereid om Turks transferrecord te verpulveren voor aanvaller

Feyenoord zet vol in op de komst van Gaoussou Diarra. 1908.nl meldt dinsdag dat de Rotterdammers het bod op de 22-jarige buitenspeler van Istanbulspor hebben verhoogd en nu een vast bedrag van 3,5 miljoen euro willen neerleggen. Feyenoord kwam reeds tot een persoonlijk akkoord met Diarra.

Het voorstel van Feyenoord ligt momenteel bij de voorzitter van Istanbulspor. Mocht de preses van de Turkse club groen licht geven, dan is de miljoenendeal voor de jonge vleugelaanvaller rond. Het is nog onbekend of er bonussen en een doorverkooppercentage aan de deal worden gekoppeld.

Bovengenoemde website meldde eerder al dat Feyenoord een bod van één miljoen euro had neergelegd voor Diarra, exclusief bonussen. Dat bod werd afgewezen door de Turkse club.

Het is de bedoeling dat Diarra voor vijf seizoenen gaat tekenen in De Kuip. Mocht de aanvaller daadwerkelijk voor 3,5 miljoen euro naar Feyenoord vertrekken, dan is hij in één klap de duurste uitgaande transfer van Istanbulspor. Dat record is nu in handen van Zeki Celik, die voor 2,5 miljoen euro werd verkocht aan Lille OSC.

De nog jonge Diarra maakte afgelopen seizoen met zestien goals en twee assists in 37 duels de nodige indruk in het shirt van Istanbulspor, dat op plek vijf eindigde in Turkije. De door Feyenoord begeerde buitenspeler is inmiddels ook in beeld bij de nationale ploeg van Mali.

Feyenoord ziet in Diarra vooral een aanwinst voor de linksbuiten, ondanks het feit dat de Afrikaan van nature een rechtspoot is. Feit is in ieder geval dat Diarra een veelzijdige aanvaller is.

Diarra moet niet worden gezien als opvolger van Igor Paixão, maar in eerste instantie als rotatiespeler. Feyenoord heeft met Leo Sauer (19) al een toptalent in huis voor de linkerflank en gaat mogelijk nogmaals de transfermarkt op.