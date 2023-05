Feyenoord beloont na Van Persie junior volgende ‘zoontje van’ met profcontract

Vrijdag, 26 mei 2023 om 20:20 • Wessel Antes

Noah Pusic heeft vrijdag zijn eerste profcontract bij Feyenoord getekend, zo laat de landskampioen weten via de officiële kanalen. De achttienjarige middenvelder blijft daardoor tot medio 2024 verbonden aan de Rotterdamse club, met de optie voor nog een jaar. Noah is de zoon van assistent-trainer Marino Pusic, de rechterhand van hoofdcoach Arne Slot. De Arnhemmer gaat komend seizoen spelen in Feyenoord Onder 21. Pusic junior is niet de enige ‘zoon van’ een staflid met een profcontract bij Feyenoord. De zestienjarige Shaqueel van Persie, zoon van clublegende en techniektrainer Robin van Persie, is een veelbelovend talent dat vastligt tot medio 2025.

Pusic speelt sinds afgelopen zomer voor Feyenoord, toen hij werd overgenomen uit de jeugdopleiding van Vitesse. De lange rechtspoot is een defensieve middenvelder die ook achterin uit de voeten kan. Pusic is blij met zijn contract in De Kuip. “Voor mij voelt Feyenoord als een echte familieclub en daarom ben ik heel erg blij en trots dat ik hier mijn eerste profcontract heb mogen ondertekenen. De steun en support van mijn familie is voor mij erg belangrijk en het is dan ook mooi om dit op een dag als vandaag met ze te kunnen delen. Ik kijk er erg naar uit om volgend seizoen met Feyenoord Onder 21 goed te presteren.” In het persbericht van Feyenoord valt opvallend genoeg niet te lezen dat het talent de zoon van de assistent-trainer is.

Rini Coolen, werkzaam als Head of Academy bij Feyenoord, is tevreden met de handtekening van Pusic. “Met Noah hebben we een technisch vaardige middenvelder in huis die tevens in het hart van de verdediging uit de voeten kan. Hij is dag in dag uit bezig om een betere versie van zichzelf te worden en dat is goed terug te zien in de positieve ontwikkeling die hij doormaakt op Varkenoord.” Pusic senior tekende halverwege maart bij in Rotterdam-Zuid en ligt nog vast tot medio 2025. Nu Slot definitief heeft gekozen voor een langer verblijf bij Feyenoord, zal ook zijn assistent langer in De Kuip te zien zijn.

Pusic junior lijkt momenteel nog lang niet in aanmerking te komen voor de hoofdmacht van Feyenoord, want binnen de Rotterdamse jeugdopleiding staat hij niet hoog aangeschreven. Van Persie junior staat wel te boek als een van de toptalenten bij de Stadionclub. Dit seizoen speelde de in november 2006 geboren Londenaar voor het eerst in Feyenoord Onder 17. In 21 wedstrijden was de technische linkspoot goed voor 21 doelpunten. Daarnaast maakte Van Persie zijn debuut voor een jeugdelftal van Oranje, in Nederland Onder 17.