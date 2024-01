Feyenoord beloont jongste debutant ooit met nieuw langdurig contract

Feyenoord heeft het contract van Antoni Milambo opengebroken en verlengd. Dat bevestigen de Rotterdammers via de officiële kanalen. De achttienjarige middenvelder, die nog tot 2025 vastlag in De Kuip, heeft een nieuwe tweejarige verbintenis getekend.

Daardoor blijft Milambo tot de zomer van 2027 verbonden aan Feyenoord. Inmiddels maakt de jongeling vast deel uit van de selectie van Arne Slot.

"Het is als jongen van de club natuurlijk prachtig als Feyenoord langer met je door wil", vertelt Milambo in een reactie op de eigen clubkanalen. "Nu ik dagelijks met het eerste elftal meetrain voel ik dat ik sterker en beter word als speler."

"Deze contractverlenging, de manier waarop de club met mij en mijn ontwikkeling bezig is: dat alles geeft mij een extra bevestiging dat ik hier op de juiste plek ben om mezelf verder te ontwikkelen", besluit hij.

In 2021 werd Milambo de jongste debutant ooit bij Feyenoord. In de Europese thuiswedstrijd tegen FC Luzern mocht de 16 jaar en 131 dagen oude middenvelder voor het eerst zijn opwachting maken in de hoofdmacht.

Dit seizoen verscheen Milambo voor het eerst aan de aftrap. In het duel met FC Volendam (3-1 winst) verving hij de door ziekte ontbrekende Calvin Stengs.

Samen met Mikki van Sas (19), Gijvai Zechiël (19) en Leo Sauer (18) moet Milambo het geraamte van het toekomstige Feyenoord voorstellen. Behalve Van Sas maakten alle talenten dit seizoen al minuten in de hoofdmacht.

