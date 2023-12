Feyenoord beleeft zorgeloze middag op bezoek bij onmachtig Heracles

Feyenoord heeft zijn laatste Eredivisie-wedstrijd van 2023 zondag overtuigend gewonnen. Op bezoek bij Heracles Almelo bezorgden Calvin Stengs (twee goals), Lutsharel Geertruida en Quinten Timber trainer Arne Slot een probleemloze middag: 0-4. Door de overwinning verkleint Feyenoord het gat met koploper PSV tot zeven punten, al komen de Eindhovenaren zondagavond nog in actie tegen AZ. Heracles blijft vijftiende.

Slot koos er tegen Heracles, dat eerder deze week hoofdtrainer John Lammers ontsloeg, voor om Mats Wieffer en Gernot Trauner terug te laten keren in het elftal. Beiden werden midweeks in de Champions League-wedstrijd tegen Celtic (2-1 verlies) nog gespaard. Door de rentree van het tweetal, moesten Thomas Beelen en Ramiz Zerrouki op Erve Asito genoegen nemen met een reserverol.

Daarnaast was er een verrassende basisplaats voor Javairô Dilrosun, zijn eerste van het seizoen. In de ogen van Slot verdiende de vleugelaanvaller na twee goede invalbeurten, plus de matige vorm van zijn concurrenten, een kans om zich weer eens vanaf het eerste fluitsignaal te laten zien.

Feyenoord kende een voortvarende start in Almelo, want binnen vijf minuten was de voorsprong al een feit. Wieffer speelde Santiago Gimenez in, die met Justin Hoogma in zijn rug terug kon leggen op Stengs. Vogelvrij had de Oranje-international de hoek voor het uitkiezen: 0-1.

De Rotterdammers heersten in het uitduel en wisten het enorme overwicht in balbezit na een kleine twintig minuten opnieuw om te zetten in een doelpunt. Weer was Stengs het eindstation van een vlotlopende aanval. Quilinschy Hartman kreeg de bal mee van Luka Ivanusec en vond Stengs met een strakke voorzet: 0-2.

Doordat Feyenoord hierna wat gas terugnam, kon Heracles eindelijk iets uit zijn schulp krijgen, al leidde het niet tot grote mogelijkheden. Bryan Limbombe was vijf minuten voor rust nog het dichtst bij, maar kwam een teenlengte tekort.

Feyenoord was in de eerste helft heer en meester en gooide het duel snel na rust vroegtijdig in het slot, nadat Geertruida een hoekschop bij de tweede paal kon binnenkoppen: 0-3.

De bezoekers beleefden een zorgeloze middag bij Heracles. Het slotakkoord was uiteindelijk voor Timber, die vanaf een meter of twintig zonder enige druk de 0-4 wist binnen te schieten. Na een fraaie steekpass had Ivanusec de score nog verder op moeten voeren, alleen faalde de Kroaat oog in oog met Heracles-doelman Michael Brouwer.

