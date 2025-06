Feyenoord bedenkt plan om dure Luciano Valente weg te kapen bij FC Groningen

Feyenoord blijft volop bezig met de komst van Luciano Valente. De Rotterdammers hebben inmiddels een derde bod van zeven miljoen euro neergelegd bij FC Groningen voor de aanvallende middenvelder (21).

Volgens De Telegraaf denkt Feyenoord constructief mee met Groningen, dat Valente niet zomaar wil laten gaan. Bronnen rond de Rotterdamse club melden aan de krant dat Feyenoord overweegt (tijdelijk) een speler naar het hoge noorden te sturen.

FC Groningen wil het onderste uit de kan halen en denkt aan een transfersom van tien miljoen euro, inclusief bonussen. Het lijkt een onderdeel te zijn van de onderhandelingsstrategie, daar de clubleiding beseft dat momenteel alleen Feyenoord een serieuze optie is voor de speler van Jong Oranje.

Feyenoord probeerde het eerder met aanbiedingen van vier en vijf miljoen euro, plus bonussen. In beide gevallen veegde FC Groningen het Rotterdamse voorstel van tafel.

Valente wil zelf niets liever dan voor Feyenoord uitkomen. De middenvelder had reeds een gesprek met trainer Robin van Persie en werd rondgeleid op trainingscomplex 1908.

Na een sterk seizoen in Groningen werd Valente ook genoemd bij PSV en Ajax. Beide clubs zijn niet meer in de markt voor de jongeling, waardoor Feyenoord voorlopig over de beste papieren beschikt.

Feyenoord houdt rekening met een zomers vertrek van Antoni Milambo, die concrete interesse geniet van Brentford. Technisch directeur Dennis te Kloese wil hierdoor snel werk maken van de komst van de veelzijdige Valente, die op diverse plaatsen op het middenveld inzetbaar is.