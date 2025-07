Feyenoord-aanwinst Valente twijfelt geen moment en noemt lastigste tegenstander

Luciano Valente deed kort na zijn komst naar Feyenoord een vragenrondje op X. De van FC Groningen overgekomen middenvelder hoefde niet te twijfelen toen hem werd gevraagd naar zijn beste tegenstander.

''Igor Paixão'', klinkt het zonder twijfel uit de mond van Valente. De Braziliaanse vleugelaanvaller maakte in april veel indruk met twee goals tegen FC Groningen, dat door Feyenoord met 4-1 werd verslagen.

Paixão scoorde ook in de uitwedstrijd in september vorig jaar, die in een 2-2 gelijkspel eindigde. In beide wedstrijden van afgelopen seizoen kwam Valente overigens niet tot scoren.

Valente onthult tevens dat hij vroeger een poster van Ronaldinho boven zijn bed had hangen. De miljoenenaanwinst is daarna slim genoeg om te zeggen dat De Kuip zijn favoriete stadion is.

De middenvelder hoeft ook niet te twijfelen als hem wordt gevraagd naar wat nou typisch iets voor hem is. ''Bravoure'', aldus de woensdag gepresenteerde aanwinst van de Rotterdammers.

Valente sluit pas later aan bij de selectie van Robin van Persie. Vanwege zijn deelname aan het EK Onder 21 geniet de rechtspoot eerst van een korte vakantie.

De jeugdinternational is na recordaankoop Sem Steijn (FC Twente) de tweede versterking voor het middenveld van Feyenoord. Het is goed mogelijk dat er naast Antoni Milambo (Brentford) nog een aantal middenvelders vertrekken.