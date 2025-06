Feyenoord-aanwinst Sem Steijn: 'Of dat alleen maar met die transfer te maken heeft?'

Sem Steijn dwong mede door zijn vele goals bij FC Twente een transfer af richting Feyenoord. De aanvallende middenvelder gaat tegenover het Algemeen Dagblad in op de vraag of hij meer onder een vergrootglas komt te liggen, nu hij het shirt gaat dragen van één van de grootste clubs in Nederland.

''Nou, ik sta de laatste tijd veel in de belangstelling. Maar of dat alleen maar met die transfer te maken heeft, weet ik niet'', opent Steijn zijn analyse over de miljoenentransfer van Twente naar Feyenoord.

''Ik heb natuurlijk veel aandacht gekregen, omdat ik topscorer van de Eredivisie ben geworden en ook nog eens de Speler van het Jaar-Award heb gewonnen. Maar desalniettemin is die aandacht er zeker'', onthult de vaak scorende middenvelder, die dolgelukkig is met de komst naar Feyenoord.

''Ik kijk heel erg uit naar het spelen in De Kuip, ik kan eerlijk gezegd niet wachten op mijn eerste minuten voor Feyenoord'', weet trainer Robin van Persie dat hij met een zeer gretige speler te maken krijgt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen

''Het is voor mij een droom die werkelijkheid is geworden'', zo besluit Steijn, die in Rotterdam-Zuid zijn handtekening zette onder een contract tot medio 2029. Twente ontving circa tien miljoen euro voor de 23-jarige middenvelder.

Steijn kroonde zich afgelopen seizoen met 24 goals tot topscorer van de Eredivisie. Hij verliet Twente met in totaal 56 treffers en dertien assists in 124 optredens.

Feyenoord heeft de eerste groepstraining gepland voor 30 juni. De eerste oefenwedstrijd volgt op 5 juli, met SC Cambuur als tegenstander van het elftal van Van Persie. Daarna volgen thuisduels met Union Saint-Gillis (12 juli) en KAA Gent (19 juli). De Open Dag vindt plaats op 20 juli.