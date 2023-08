Feyenoord-aanwinst baart opzien: ‘Hij heeft een fysiek, pfff...’

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 07:48 • Laatste update: 07:49

Feyenoord gaat veel plezier beleven aan Ayase Ueda, zo is de voorspelling van Teun Wilke Braams. Het 21-jarige voormalige jeugdproduct van sc Heerenveen trainde vorig jaar samen met de Japanse aanwinst en voorziet een mooie toekomst in De Kuip. "Ayase kan verschillende posities invullen, die wil je samen met Santiago Giménez zien."

Waar Ueda in eerste instantie lijkt gehaald voor de reservebank, meent Braams dat er wellicht een basisplaats in het verschiet ligt. "Ik denk niet dat ze hem voor de bank hebben gehaald", vertelt Braams tegen De Telegraaf. "Vorig seizoen speelden wij een soort 5-2-3, met twee nummers 10. Op die posities speelde Ayase ook vaak en daar voelt hij zich ook heel comfortabel, dus hij zou ook uitstekend samen kunnen fungeren met Giménez. Dat zie ik zeker zitten, die twee wil je samen op het veld hebben."

Braams is onder de indruk van de fysieke gesteldheid van Ueda. "Ik weet niet of we ook zo hoog zijn geëindigd, maar Cercle staat volgens mij in de top 5 van Europa als je kijkt naar zogeheten physical output. Dan heb je het over het fysieke vermogen van een elftal, zoals sprints en afstanden maken", aldus de Mexicaan met Nederlandse roots. "En Ayase zelf heeft een fysiek, pfff... Hoe hij kan springen: hij komt echt heel hoog. Hij heeft enorme kracht en potentie in zijn benen, kan ook heel snel wegsprinten."

Een andere kwaliteit van Ueda is zijn kalmte voor de goal. "Hij heeft het vermogen om ook in de drukte met weinig handelingen, heel snel tot een schot te komen en maakt het dan ook goed af. Hij is een heel aardige gast en in het begin sprak hij bijna nog geen Engels, maar hij was altijd aan het glimlachen. Of hij wat meer branie kreeg na al zijn goals? Nee, hoor. Hij is altijd wel hetzelfde gebleven. Een heel rustig en vriendelijke jongen, die zeker niet naast zijn schoenen zal lopen. Of Ueda De Kuip aankan? Oh, zeker weten."