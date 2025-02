Feyenoord-aanvaller Igor Paixão ontvangt zeer hoopvol nieuws vanuit Brazilië

Igor Paixãoverkeert duidelijk in een goede fase van zijn loopbaan. De vleugelaanvaller is door zijn sterkte optredens bij Feyenoord beloond met een plaats in de 52-koppige voorselectie van Brazilië. De vijfvoudig wereldkampioen treedt in de WK-kwalificatiecyclus binnenkort aan tegen Colombia (21 maart) en regerend wereldkampioen Argentinië (26 maart).

Paixão (24) wacht nog op zijn debuut in de nationale Braziliaanse ploeg en moet nog maar zien of hij de definitieve schifting overleefd. De buitenspeler van Feyenoord kwam in september 2023 wel eenmalig uit voor de Onder 23-ploeg van Brazilië.

Bondscoach Dorival Júnior heeft naast Paixão ook de bij Real Betis opgeleefde Antony en oudgediende Neymar op zijn voorlopige lijst gezet. De keuzeheer van de Goddelijke Kanaries brengt op korte termijn de definitieve selectie naar buiten.

Paixão behoort al het hele seizoen tot de uitblinkers van Feyenoord, dat in de achtste finale van de Champions League moet zien af te rekenen met Inter. De vleugelaanvaller speelde al 35 duels in alle competities en kwam in die reeks tot acht goals en maar liefst veertien assists.

De rol van Paixão bij Feyenoord is na het vertrek van Santiago Gimenez naar AC Milan nóg belangrijker geworden. De van origine linksbuiten is ook op het middenveld inzetbaar, weet inmiddels ook de nieuwe hoofdtrainer Robin van Persie.

Mocht Paixão een definitieve oproep krijgen, dan zal hij waarschijnlijk enige wedstrijden moeten missen bij Feyenoord. De Braziliaanse ploeg speelt in de WK-kwalificatie op 20 en 25 maart, terwijl de Rotterdammers op 16 maart aantreden tegen FC Twente en op 30 maart Go Ahead Eagles treffen.

Brazilië bezet momenteel met achttien punten de vijfde plaats in de WK-kwalificatiegroep van Zuid-Amerika. Van de twaalf duels tot dusver werden er vijf gewonnen, maar ook vier verloren. Het verschil met koploper Argentinië bedraagt zeven punten. De eerste zes landen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in 2026, de nummer zeven gaat de play-offs in.