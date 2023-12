Fernández onthult: Argentinië vierde voorafgaand aan WK-duel met Oranje al feest

Donderdag, 30 november 2023 om 22:21

De selectie van Argentinië vierde voorafgaand aan het duel met Nederland in de kwartfinale van het WK 2022 nog groot feest in de kleedkamer. Dat vertelt middenvelder Enzo Fernández bij ESPN. De vreugde had ermee te maken dat Brazilië, de aartsrivaal van Argentinië, enkele uren voor Nederland - Argentinië werd uitgeschakeld door Kroatië.

Nederland en Argentinië namen het op 9 december tegen elkaar op in de kwartfinale van het WK. De winnaar zou doorstoten naar de halve finale, waarin Kroatië de tegenstander zou zijn. Dat land schakelde na een 1-1 gelijkspel verrassend Brazilië uit: 4-2 na penalty’s.

Dat zorgde voor grote vreugde in de kleedkamer bij Argentinië. "Voordat wij tegen Nederland moesten spelen, namen Brazilië en Kroatië het tegen elkaar op", blikt Fernández terug. "We keken met de hele selectie naar de strafschoppenserie. Ik herinner me nog dat Brazilië werd uitgeschakeld en wij gilden het uit van blijdschap.”

Vervolgens kwam Lionel Scaloni, de bondscoach van Argentinië, binnen. “Hij riep: 'Wat zijn jullie aan het doen gasten? We moeten zo zelf een wedstrijd spelen.’", herinnert de middenvelder van Chelsea zich.

"We waren met zijn allen feest aan het vieren, terwijl we ons tien minuten later moesten opmaken voor de wedstrijd tegen Nederland", aldus Fernández. "Het was een enorme emotionele boost toen Brazilië werd uitgeschakeld."

Uiteindelijk wist ook Argentinië de halve finale de bereiken, door een bizarre wedstrijd na strafschoppen te winnen. "Dat was vanuit elk oogpunt een van de meest enerverende wedstrijden die ik ooit heb gespeeld. Het was ook een hele fysieke wedstrijd. Het is de wedstrijd waarin ik het meest heb moeten rennen van alle wedstrijden waarin ik ooit heb gespeeld”, vertelt Fernández.

In de halve finale won Argentinië overtuigend van de Kroaten: 3-0. In de finale was Frankrijk de tegenstander, en na een spectaculair gelijkspel (3-3) veroverden de Argentijnen vanaf de strafschopstip uiteindelijk de wereldtitel: 4-2 na penalty’s.