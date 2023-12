Fernández met dubbelslag goud waard voor tien man Chelsea; Kudus belangrijk

Zondag, 3 december 2023 om 17:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:38

Chelsea heeft in eigen huis een overwinning weten te boeken in de Premier League. De ploeg van manager Mauricio Pochettino was op het eigen Stamford Bridge met 3-2 te sterk voor Brighton & Hove Albion. Een knappe prestatie van the Blues, die het de volledige tweede helft met tien man moesten door de tweede gele kaart voor Conor Gallagher. Chelsea stijgt dankzij de zege naar de tiende plek, terwijl Brighton twee plaatsen hoger staat. West Ham United kwam in eigen huis niet verder dan 1-1 tegen Crystal Palace. Mohammed Kudus tekende voor de enige treffer van the Hammers.

Pochettino had zoals verwacht geen basisplaats in huis voor Ian Maatsen, al zou de Nederlander wel invallen. Spits Nicolas Jackson werd in zijn rug gesteund door Mykhaylo Mudryk, Gallagher en Raheem Sterling. Voormalig PSV'er Noni Madueke zou geen invalbeurt gegund worden. Bij Brighton was Bart Verbruggen bankzitter. Jan Paul van Hecke en Joël Veltman stonden wel in de basis.

De wedstrijd begon uitstekend voor Chelsea, dat al binnen twintig minuten een 2-0 voorsprong zou pakken. Allereerst opende Enzo Fernández na zeventien minuten spelen de score. De Argentijn kopte binnen uit een acrobatische voorzet van Benôit Badiashile, die het meeste maakte van een voorzet uit een hoekschop die te ver door leek te schieten.

Amper drie minuten later verdubbelde de ploeg van Pochettino de score. De tweede goal leek bijzonder erg op de eerste. Ditmaal was Jackson het goudhaantje door een hoekschop goed terug voor het doel te brengen. Daar maakte Levi Colwill optimaal gebruik van door binnen te werken. Zijn poging leek in eerste instantie niet helemaal over de doellijn te zijn gegaan, maar daar bleek wel degelijk sprake van te zijn: 2-0.

Er leek niet veel aan de hand voor Chelsea, dat desondanks vlak voor rust toch diep in de problemen kwam. Ten eerste omdat Brighton zijn achterstand wist te halveren. Adam Lallana vond de ongedekte Facundo Buonanotte aan de rechterkant van het veld. De pas achttienjarige Argentijn liet zijn klasse zien door naar binnen te draaien en de bal achter Robert Sánchez te krullen: 2-1. Daar bleef het niet bij voor Chelsea, dat met tien man verder moest na de tweede gele kaart voor Gallagher.

Na rust stonden de Londenaren dus voor een flinke test. Ondanks dat Brighton-manager Roberto De Zerbi met onder meer João Pedro, Pascal Gross en Kaoru Mitoma grote namen binnen de lijnen bracht, hield Chelsea stand. Sterker nog: halverwege de tweede helft tilden the Blues de marge weer naar twee. Een overtreding op Mudryk leverde de thuisploeg een strafschop op, die door Fernández recht door het midden werd binnengeschoten: 3-1. Joao Pedro zorgde met een achterwaartse kopbal nog wel voor 3-2, maar dichterbij zouden the Seagulls niet meer komen.

West Ham United - Crystal Palace 1-1

Het duel begon uitstekend voor West Ham, want na twaalf speelminuten werd de score al geopend. Vladimir Coufal legde de bal vanaf de rechterflank klaar op de rand van het zestienmetergebied, waar Kudus op de juiste plek stond om af te ronden: 0-1. In de openingsfase van de tweede helft kwam Crystal Palace op gelijke hoogte. Na een defensieve fout kon Odsonne Édouard overnemen en hij maakte oog in oog met doelman Alphonse Areola geen fout: 1-1. In de slotfase ging West Ham nog op zoek naar de winnende treffer, maar die werd niet meer gevonden.