Ferdinand adviseert duo interlandcarrière te beëindigen na ‘respectloze’ keuzes

Woensdag, 6 september 2023 om 10:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:27

Rio Ferdinand adviseert Raheem Sterling en James Ward-Prowse om hun interlandcarrière te beëindigen. Het clubicoon van Manchester United vindt het onbegrijpelijk dat de twee internationals van Engeland niet door bondscoach Gareth Southgate zijn opgeroepen voor het aanstaande EK-kwalificatieduel met Oekraïne en de vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland.

Ferdinand spreekt van een ‘respectloze beslissing’ van Southgate, aangezien spelers als Harry Maguire, Kalvin Phillips en Jordan Henderson wel konden rekenen op een oproep van de 53-jarige bondscoach. Phillips heeft dit seizoen nog geen officiële minuten voor Manchester City gespeeld, terwijl Maguire het bij Manchester United moest doen met een enkele invalbeurt, afgelopen zondag tegen Arsenal (3-1 verlies). Henderson kwam onder vuur te liggen in zijn thuisland na zijn lucratieve overstap van Liverpool naar het Saudische Al-Ettifaq.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In zijn podcast Vibe with FIVE spreekt Ferdinand zich uit over het feit dat Southgate ervoor koos om Sterling en Ward-Prowse te passeren. “Als ik Sterling was, zou ik erg teleurgesteld zijn, gezien wat hij in het nationale elftal van Engeland heeft gepresteerd. Als je kijkt naar de maatstaf die Southgate gebruikt door spelers als Maguire en Phillips op te roepen… Waarom kunnen zij wel rekenen op een uitverkiezing en Sterling niet?”

“Sterling is waarschijnlijk het grootste lichtpuntje bij Chelsea”, vervolgt Ferdinand. “Het is gewoon krankzinnig. Ik zou mijn interlandcarrière beëindigen als ik hem was. Hetzelfde geldt voor Ward-Prowse. Ik zou zeggen: 'Luister, roep mij niet meer op. Het heeft geen zin. Het is respectloos om mij te passeren.’ Voor een speler als Ward-Prowse is dit heel zuur. Hij had mooie statistieken bij Southampton en nu ook bij West Ham United. Wat moet een speler nog meer doen om opgeroepen te worden?”, vraagt Ferdinand zich hardop af.

Ward-Prowse liep maandag op de training van West Ham nadat hij al gepasseerd was door Southgate een blessure op. De 28-jarige middenvelder speelde tot nog toe 11 interlands voor the Three Lions, waarin hij 2 keer trefzeker was. Sterling noteerde 20 treffers voor Engeland in 82 interlands.