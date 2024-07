Ferdi Kadioglu ziet droomtransfer klappen door vraagprijs van 25-30 miljoen

Ferdi Kadioglu ziet droomtransfer naar Borussia Dortmund klappen door vraagprijs Fenerbahçe van 25-30 miljoen

Ferdi Kadioglu moet een transfer naar Borussia Dortmund uit zijn hoofd zetten. De Turks international stond in de nadrukkelijke belangstelling van de Duitse topclub, die echter niet wil voldoen aan de vraagprijs van 25 à 30 miljoen euro die Fenerbahçe hanteert.

Kadioglu is na zijn vertrek uit Nederland, waar hij uitkwam voor NEC, uitgegroeid tot één van de betere spelers in de Süper Lig bij Fenerbahçe. De geboren Arnhemmer ligt nog twee jaar vast bij de Gele Kanaries.

Kadioglu was dit EK tevens basisspeler bij Turkije, waar hij andermaal indruk maakte. Mede dankzij zijn prestaties op het eindtoernooi wilde Dortmund graag de samenwerking aangaan met Kadioglu.

Dortmund wilde in eerste instantie door met Ian Maatsen, die vorig seizoen gehuurd werd van Chelsea en een prima indruk achterliet in het Signal Iduna Park. Door het gebrek aan financiële stootkracht ging dat echter niet door en Maatsen is inmiddels speler van Aston Villa.

Dortmund zag in Kadioglu een uitstekend alternatief voor de linksbackpositie, maar wilde de geboren Arnhemmer niet ten koste van alles naar de club halen. Florian Plettenberg van Sky Sport meldt nu dat Dortmund definitief niet meer in de race is voor Kadioglu.

De vraagprijs van 25 à 30 miljoen is simpelweg te hoog, vindt men in Dortmund, en dus zoekt de club verder. Een flinke tegenvaller voor Kadioglu, die een overstap naar de Bundesliga wel zou zien zitten.

De 24-jarige Kadioglu, die overigens ook als rechtsback uit de voeten kan, speelde inmiddels 146 duels in de Süper Lig en wist daarin 11 treffers en 16 assists te noteren. Kadioglu werd in een eerder stadium ook in verband gebracht met Arsenal en Bayer Leverkusen, maar in hoeverre die interesse (nog) serieus is, is momenteel niet bekend.

