‘Fenomeno’ Zirkzee en Huijsen sieren om verschillende redenen voorpagina krant

Joshua Zirkzee en Dean Huijsen sieren maandagochtend de grote sportkranten van Italië. De spits van Bologna maakte met zijn negende competitietreffer grote indruk en werd door coach Thiago Motta zelfs vergeleken met Ronaldinho. Huijsen scoorde een fraaie sologoal, maar baarde tevens opzien met zijn doelpuntviering.

Het was dit weekend een zwaar Nederlands getinte speelronde in de Serie A. Onze landgenoten schreven zelfs historie. Voor het eerst in een competitieronde wisten zeven (!) Nederlanders doel te treffen in de hoogste divisie van Italië.

Op de voorpagina van Tuttosport is ruimte gereserveerd voor Dean Huijsen en Joshua Zirkzee.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Zirkzee (Bologna), Huijsen (AS Roma), Teun Koopmeiners (Atalanta), Denzel Dumfries (Inter), Tijjani Noslin (Hellas Verona), Mitchel Bakker (Atalanta) en de in Venendaal geboren Marokkaans international Oussama El Azzouzi (Bologna) waren allen trefzeker.

Roberto Baggio

Voor Huijsen en Zirkzee leverde hun goal een plekje op de voorpagina's op. "Fenomeno Zirkzee", kopt. "Zirkzee, net zoals Roberto Baggio", schrijftop de voorpagina.

Bij een 1-1 stand tussen Lazio en Bologna zou Zirkzee zich uiteindelijk tot matchwinner kronen. Met een droge volley in de linkeronderhoek bepaalde hij de eindstand op 1-2. "Het was de 79ste minuut. Toen stond hij op en veranderde hij de geschiedenis", doelt Corriere dello Sport op de Nederlander.

"Hij verscheen als een ster en schoot na een steekbal van Victor Kristiansen raak." Huijsen prijkt ook op de voorpagina, het meest prominent bij Tuttosport. Die krant spreekt van een 'meesterstukje'.

Huijsen ontving de bal op de middenlijn, soleerde langs de complete Frosinone-defensie en rondde knap af. Zijn doelpunt vierde hij à la Cristiano Ronaldo, waarna hij zijn vinger voor de mond deed, een stiltegebaar. Het leverde hem een gele kaart.

Trainer Daniele de Rossi haalde de Nederlander daarop in de rust naar de kant. De Rossi was niet blij met de celebration van zijn pupil. "Hij zal hiervan leren, hij is nog erg jong", zei hij na afloop. "Ik wil hem hier niet de les gaan lezen. De volgende keer zal hij dit niet meer doen."

De coach van Frosinone, Eusebio Di Francesco, wond zich behoorlijk op over de doelpuntviering. Dat had alles te maken met de bijna-transfer van Huijsen naar Frosinone. De Nederlandse Spanjaard koos uiteindelijk voor een tijdelijk dienstverband bij Roma.

"Een jongen die naar ons toe zou komen viert op deze manier een doelpunt tegen ons. Dat is niet leuk", was hij kwaad. "Hij zou mijn zoon kunnen zijn, dus ik wil dit niet te groot maken, maar hij moet leren dat je dit niet doet. Vandaag (zondag, red.) vond ik hem respectloos."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties