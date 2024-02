Fenerbahçe wint dankzij Cengiz en Batshuayi en staat weer gelijk met Galatasaray

Fenerbahçe heeft gedaan was het moest doen in de strijd om de Turkse landstitel. De Gele Kanaries wonnen dankzij treffers van Cengiz Ünder en Michy Batshuayi met 0-2 bij Antalyaspor. Fenerbahçe heeft nu, net als Galatasaray, 63 punten uit 24 wedstrijden verzameld. Antalyaspor is terug te vinden op plek zes.

Aan de kant van Fenerbahçe had trainer Ismail Kartal basisplaatsen in huis voor voormalig Eredivisionisten Dusan Tadic, Sebastian Szymanski en Ferdi Kadioglu. Laatstgenoemde zag debutant Caglar Söyüncü naast hem staan, wat inhield dat Jayden Oosterwolde naar de bank verhuisde.

De eerste grote kans aan de Turkse kustplaats kwam op naam van Zymer Bytyqi, die zijn schot maar net naast het doel van Dominik Livakovic zag belanden. Teamgenoot Ramzi Safuri was dicht bij de voorsprong voor Antalyaspor, ware het niet dat Livakovic ook die poging ternauwernood naast zag gaan.

Na ruim een half uur spelen hadden Rade Krunic en Tadic ook toe kunnen slaan. De Bosniër kopte net over, terwijl de Serviër zijn poging evenmin binnen de kaders van het doel plaatste. Tadic schoot naast. Fenerbahçe bleef in die fase de bovenliggende partij en kwam steeds dichter bij het doel van Antalyaspor.

Vlak voor rust pakte Fenerbahçe de voorsprong. Een voorzet vanaf links van Tadic bereikte in eerste instantie geen teamgenoot, maar Fenerbahçe behield het balbezit rondom de zestien van Antalyaspor. Ismail Yüksek leverde de bal af bij Ünder, die de verre hoek vond met een heerlijk gekruld schot: 0-1.

?? Bir Cengiz Ünder klasigi!



???? Ayak içi, uzak köseye... #ANTvFB pic.twitter.com/JRnZJyWnEY — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 3, 2024

Het had voor het rustsignaal nog mooier kunnen worden voor Fenerbahçe. Ünder kwam dicht bij zijn tweede treffer, maar doelman Helton Leite tikte knap weg. Ook vlak na rust kwam Ünder dicht bij de 0-2. Een schitterende vrije trap van de Turk werd even zo fraai uit de bovenhoek getikt door Helton.

Wie anders dan Ünder bleef kansen krijgen. Zo raakte hij de bal in kansloze positie niet goed en stuitte hij enkele ogenblikken later andermaal op Helton. Antalyaspor bleef zodoende in de wedstrijd, al kwam het niet echt in de buurt van een treffer. Zo leverde een schot van ex-Heerenveen-ster Sam Larsson niets op.

Ook invaller Sander van de Streek wist niet te scoren. De middenvelder stuitte op een verdediger van Fenerbahçe. Aan de andere kant bracht Helton andermaal redding, ditmaal op een poging van invaller Joshua King. In blessuretijd dankte Fenerbahçe Livakovic, die uitstekend redde op een kopbal van Adam Buksa. In minuut 95 was het duel definitief gespeeld na een treffer van invaller Batshuayi. De Belg schoot knap binnen na een diepe pass van Leonardo Bonucci: 0-2.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties