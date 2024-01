Fenerbahçe wil Man United verlossen van grootverdiener; speler wil zelf blijven

Fenerbahçe leidt de race in de strijd om de handtekening van Anthony Martial. Dat meldt onder meer Sky Sports. De Fransman is grootverdiener bij Manchester United, maar komt maar mondjesmaat tot speeltijd. De huidige nummer acht van de Premier League zou niet onwelwillend tegenover een vertrek van de aanvaller staan, maar Martial zelf zou helemaal geen trek hebben in een overstap.

De Gele Kanaries willen onder meer Inter en West Ham United de hielen te laten zien. De Turkse grootmacht zou reeds een bod van een kleine zeven miljoen pond, omgerekend acht miljoen euro, hebben ingediend bij de clubleiding van the Red Devils.

Martial heeft op Old Trafford nog een contract dat eind juni van dit jaar afloopt. Wel heeft Manchester United nog de optie om dat contract met een jaar te verlengen. Martial zelf heeft geen oren naar een overstap.

Volgens Sky Sports blijft de aanvaller veel liever in Manchester, in ieder geval tot de zomer. Dat Manchester United hem liever in de winter al van de hand doet, heeft Martial geen boodschap aan.

Na een cryptische boodschap van Erik ten Hag op de persconferentie gaan de geruchten rond dat Manchester United van plan is om die optie ook daadwerkelijk te lichten.

Het is nog maar zeer de vraag of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, hoewel het activeren van de clausule wel zou betekenen dat Manchester United mogelijk meer geld kan verlangen voor Martial.

Bij Fenerbahçe zou Martial herenigd worden met oud-teamgenoot Fred. Fred is een vaste en belangrijke kracht in de ploeg van Ismail Kartal. De 28-jarige spits zou bovendien voorzien kunnen worden door onder meer Dusan Tadic en Sebastian Szymanski.

In de spitspositie moet de Fransman wel af zien te rekenen met geduchte concurrenten. De ervaren aanvoerder Edin Dzeko voert doorgaans de aanvalslinie aan, terwijl ook Michy Batshuayi aast op een plekje voorin.

Dzeko was dit seizoen in competitieverband al bij zeventien doelpunten betrokken in evenveel wedstrijden (13 goals, 4 assists) en lijkt dus niet zomaar uit de basis gespeeld te worden.

Martial kwam in 2015 voor 65 miljoen euro over van AS Monaco. De aanvaller heeft de verwachtingen nooit helemaal waar kunnen maken. Vorig seizoen werd de rechtspoot nog een halfjaar uitgeleend aan Sevilla.

