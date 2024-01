Fenerbahçe vermorzelt Adanaspor mede dankzij vier doelpunten van Batshuayi

Fenerbahçe had woensdagavond geen enkele moeite met Adanaspor in de vijfde ronde van het Turkse bekertoernooi. De Turkse topclub was, mede dankzij vier (!) doelpunten van Michy Batshuayi, met 6-0 te sterk voor de tweededivisionist. Dusan Tadic en Sebastian Szymanski zaten op de bank in Istanbul.

Bijzonderheden:

Het duurde een half uur voordat de thuisploeg op voorsprong kwam via Lincoln, die op aangeven van Bartug Elmaz de 1-0 voor zijn rekening nam. Nog geen tien minuten later was het Batshuayi die de marge uitbreidde naar twee. Lincoln was niet zelfzuchtig en legde breed op de Belgische doelpuntenmaker, die voor een zo goed als leeg doel kon binnenwerken: 2-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Batshuayi tekende nog geen vijf minuten na het begin van de tweede helft voor zijn tweede treffer van de avond. De Belg stond op de goede plek om een rebound van dichtbij binnen te schieten: 3-0. Daar bleef het niet bij voor Batshuayi. De spits zou in de tweede helft namelijk ook de vierde en vijfde treffer van Fenerbahçe op het scorebord zetten. Mert Hakan Yandas zette in de tachtigste minuut de eindstand op het bord: 6-0.

Fenerbahçe – Adanaspor 6-0

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

28’ 1-0 Lincoln (assist: Bartug Elmaz)39’ 2-0 Batshuayi (assist: Lincoln)50’ 3-0 Batshuayi68’ 4-0 Batshuayi (assist: Mert Hakan Yandas)71’ 5-0 Batshuayi (assist: Emre Mor)81 6-0 Mert Hakan Yandas (assist: Emre Mor)