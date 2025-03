Fenerbahçe-supporters tonen zich van hun beste kant met prachtig eerbetoon

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor supporters van Fenerbahçe, die met een prachtig gebaar komen.

Vorige week werd de voetbalwereld opgeschrikt door het overlijden van Christopher Potter. De veertigjarige Rangers-fan reisde zijn team achterna voor het uitduel met Fenerbahçe, maar kwam in Istanbul door een noodlottig ongeluk om het leven.

Potter werd bij het oversteken van een weg geraakt door twee auto's en overleefde het ongeluk niet. Fenerbahçe toonde zich vorige week al van zijn beste kant met een geschreven eerbetoon aan de overleden vader van drie kinderen.

Fenerbahçe-supporters die zijn afgereisd naar Glasgow voor de return op Ibrox hebben zich van hun beste kant laten zien. Met een indrukwekkend spandoek op het vliegveld brengen zij een prachtig eerbetoon aan Potter.

Fenerbahçe moet op Ibrox overigens een 1-3 nederlaag zien goed te maken om de kwartfinale van de Europa League te halen. Ex-Eredivisionisten Cyriel Dessers en Václav Cerný waren vorige week trefzeker in het heenduel.