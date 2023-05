Fenerbahçe speelt niet groots maar heeft goede papieren voor bekerfinale

Woensdag, 3 mei 2023 om 21:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:06

Fenerbahçe heeft een redelijk resultaat geboekt in de heenwedstrijd van de halve finale van de Turkse beker. De ploeg van trainer Jorge Jesus, die diverse vaste waardes op de bank liet, speelde met 0-0 gelijk bij Sivasspor. Beide clubs kregen mogelijkheden om te scoren, maar deden dat uiteindelijk niet. Bij Fenerbahçe deed Ferdi Kadioglu negentig minuten mee, terwijl Jayden Oosterwolde geen invalbeurt gegund werd. De return in Istanbul volgt op 23 mei.

Het was Sivasspor dat voor de eerste serieuze dreiging zorgde. Erdogan Yesilyurt bracht de bal bij Jordy Caicedo, die zijn schot naast het doel deed belanden. Fenerbahçe liet zich verre van ontmoedigen door die kans en creëerde zelf ook mogelijkheden. Allereerst zag Luan Peres zijn schot naast gaan, terwijl Kadioglu minuten later stuitte op de voeten van doelman Muammer Yildirim. Ook Sivasspor bleef zich laten zien en kwam dicht bij de 1-0 via Yesilyurt, ware het niet dat hij net niet bij de pass van Max Gradel kon. Met name Caicedo werd in het slot van de eerste helft nog gevaarlijk. De spits zag eerst dat doelman Irfan Egribayat goed oplette, waarna de Ecuadoraan een nieuwe poging even later naast zag gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mert Hakan Yaldas kwam na een uur spelen dicht bij de voorsprong. De middenvelder van Fenerbahçe ging een korte combinatie aan met João Pedro en zag zijn gekrulde schot net over de kruising vliegen. Direct daarna bracht Jesus zijn jokers Michy Batshuayi en Arda Güler in het veld. Laatstgenoemde probeerde het niet veel later met een schot, dat over ging. Jesus zag echter geen doelpunten en liet aanvallers Miguel Crespo en Joshua King daarom tien minuten voor tijd binnen de lijnen komen. Gescoord zou er echter, ondanks de zeven minuten aan blessuretijd, niet meer worden.