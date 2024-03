Fenerbahçe ondanks matige vertoning en nederlaag door naar kwartfinale

Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Conference League. De ploeg van trainer Ismail Kartal speelde bepaald geen overtuigende wedstrijd en verloor door een treffer van Mathias Rasmussen met 0-1 van Union Sint-Gillis. Na de 0-3 zege in België had die nederlaag echter geen gevolgen voor Fener.

Aan de kant van Fenerbahçe kregen onder meer Edin Dzeko en Dusan Tadic rust. De routiniers werden vervangen door respectievelijk Michy Batshuayi en Ryan Kent. Ferdi Kadioglu, Jayden Oosterwolde en Sebastian Szymanski stonden wel aan de aftrap.

Na goed voorbereidend werd over de linkerkant kreeg Gustaf Nilsson een prima mogelijkheid om de score te openen. De Zweed zag Kadioglu uitglijden en schoot met links, maar zag dat Kadioglu net op tijd opstond om te voorkomen dan Nilsson zijn schot op doel kon krijgen.

Aan de andere kant dacht Bright Osayi-Samuel de score te openen, ware het niet dat er buitenspel was geconstateerd. Szymanski kreeg de volgende kans namens de Gele Kanaries, maar de Pool kopte in kansrijke positie over.

Union was duidelijk de bovenliggende partij in Istanbul, maar de broodnodige treffers bleven maar uit. Onder meer Rasmussen was meermaals dichtbij, maar het ontbrak de Noor aan het benodigde fortuin in de afronding.

Union was ook na rust de betere ploeg en wist zichzelf halverwege de tweede helft dan eindelijk te belonen. Rasmussen kopte een voorzet vanaf links overtuigend tegen de touwen: 0-1.

Union had nog minimaal twee doelpunten nodig om kans te blijven houden op de volgende ronde. Fenerbahçe speelde onder de maat en kwam goed weg toen Alexander Djiku op de doellijn ternauwernood redding bracht op een kopbal van invaller Henok Teklab.

De tijd tikte weg in het voordeel van Fenerbahçe, dat in de slotfase wat meer naar voren drong en via enkele hoekschoppen tijd won. Union had nog twee treffers nodig en ook bij de Belgen daalde het besef langzamerhand in dat het niet meer ging gebeuren.

