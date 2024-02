Fenerbahçe morst ondanks goal Dusan Tadic zeer kostbare punten in titelstrijd

Fenerbahçe heeft zondagavond zeer kostbare punten gemorst in de Turkse titelstrijd. In eigen huis wist de ploeg van Ismail Kartal niet te winnen van nummer veertien in de Süper Lig, Alanyaspor: 2-2. Dusan Tadic en Edin Dzeko waren trefzeker namens Fenerbahçe. De Gele Kanaries zag koploper Galatasaray, dat won van Basaksehir, twee punten uitlopen.

Fenerbahçe - Alanyaspor 2-2

Het ging al vroeg in de wedstrijd mis voor Fenerbahçe, dat al na twaalf speelminuten op achterstand kwam. Na een carambole voor het doel schoot Loide Augusto van dichtbij de 0-1 binnen. Vier minuten na rust trok Tadic de stand uit een penalty gelijk en tien minuten later kwam Fener zelfs op voorsprong. Op aangeven van Mert Müldür tekende Edin Dzeko de 2-1 aan.

Slechts enkele minuten kon Fener de voorsprong vasthouden, want even later maakte Augusto zijn tweede van de avond namens Alanyaspor: 2-2. Die klap kwam Fenerbahçe niet meer te boven. Ferdi Kadioglu speelde de hele wedstrijd voor de thuisploeg, terwijl Jayden Oosterwolde op de bank bleef. Leroy Fer maakte de negentig minuten vol bij Alanyaspor.

