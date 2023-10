Fenerbahçe maakt geen fout; Padt blundert enorm op horroravond voor doelman

Donderdag, 5 oktober 2023 om 23:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:40

Fenerbahçe heeft donderdag ook zijn tweede groepswedstrijd in de Conference League winnend afgesloten. De Turkse topclub maakte op bezoek bij het Slowaakse Spartak Trnava twee late doelpunten via Joshua King: 1-2. In dezelfde Groep H ging Ludogorets mede door een blunder van Sergio Padt ongenadig hard onderuit bij FC Nordsjaelland: 7-1.

Spartak Trnava - Fenerbahçe 1-2

Tot aan de zeventigste minuut werd er niet gescoord in Slowakije, maar daarna regende het doelpunten. Fenerbahçe-aanvaller King vond in het drukke centrum knap ruimte voor zichzelf om van zestien meter laag binnen te schieten: 0-1.

Ook de 0-2, elf minuten later, kwam op naam van King. De Noor tikte van dichtbij binnen na een lage voorzet van Fred. Trnava kwam via Kelvin Ofori nog terug tot 1-2. Bij Fenerbahçe vielen ex-Ajacied Dusan Tadic en ex-Feyenoorder Sebastian Szymanski in de tweede helft in.

FC Nordsjaelland - Ludogorets 7-1

Het werd voor Padt een avond om snel te vergeten. Na penalty's van Nordsjaelland-aanvaller Marcus Ingvartsen en Ludogorets-verdediger Olivier Verdon stond het al na negen minuten 1-1. Padt gaf twee minuten later de 2-1 weg door te lang te wachten met het wegschieten van de bal. De doelman schoot de bal uiteindelijk knullig zelf in eigen doel.

Daarna was er geen houden meer aan voor de Bulgaren. Via treffers van Jeppe Tverskov, Benjamin Nygren (tweemaal), Son (eigen goal) en Ajax-huurling Christian Rasmussen werd het uiteindelijk liefst 7-1.